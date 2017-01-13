Выборы мэра Бишкека: Проигравший кандидат требует отменить результаты

Кандидат на пост мэра Бишкека Нурдин Абдылдаев требует, чтобы ЦИК признал недействительными протоколы с выборов. Мэром столицы избрали 11 января действующего градоначальника Албека Ибраимова, который набрал 29 голосов из 43.
Пресс-секретарь Центризбиркома Айболот Айдосов подтвердил в интервью журналисту Kloop.kg, что Абдылдаев действительно подал заявление о том, чтобы результаты выборов отменили.
«Мы работаем по этому вопросу», — сообщил Айдосов.
Абдылдаев считает, что выборы мэра столица прошли с нарушениями. Он сказал, что в бюллетенях депутатов были специальные отметки, по которым можно было проконтролировать голос каждого депутата.
«После окончания голосования в бюллетенях, кроме отметки «за», обнаружили дополнительные знаки в виде различных точек и других надписей, проставленных ручкой. Вышеуказанные отметки являются специальными обозначениями с целью проконтролировать волеизъявление каждого депутата», — считает Нурдин Абдылдаев.
Лидер фракции «Онугуу-Прогресс» в парламенте Бакыт Торобаев также сказал, что выборы прошли с нарушениями.
«Мы выдвинули своего кандидата, чтобы была альтернатива. Мы хотели, чтобы выборы мэра остались в истории. Они остались в истории, но не с позитивной стороны. Мы пошли по старой дорожке — был организован митинг, депутатов запугивали, оказывали на них давление, контролировали, ставили метки на бюллетенях. Это шаг назад. Мы опозорили себя», — сказал он.
На выборах победил действующий градоначальник Албек Ибраимов.По теме:
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