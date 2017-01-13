Начало учебного года могут перенести на 15 сентября из-за сельхозработ

Депутат от фракции «Кыргызстан» Таалайбек Масабиров выступил с предложением перенести начало учебного года в школах и вузах на 15 сентября или 1 октября из-за сельхозработ и подработки школьников на озере Иссык-Куль во время туристического сезона. Министерство образования не против нововведения.
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Свое предложение Масабиров объяснил тем, что детям в регионах нужно помогать родителям убирать урожай.
«В Базар-Коргоне, например, сельскохозяйственные работы продолжаются до октября. И если перенести учебный год на 15 сентября, то дети все равно будут приходить в конце сентября, поэтому лучше сразу начинать учебу 1 октября», — считает он.
Масабиров также добавил, что нововведение позволит подросткам, которые подрабатывают на озере Иссык-Куль, поработать дольше во время «бархатного сезона».
Министр образования Гульмира Кудайбердиева сказала, что ведомство готово проработать этот вопрос.
«Перед нами стоит большая работа, мы готовы ее начать. Межведомственная рабочая группа в течение 2-3 месяцев должна дать компетентное заключение, что получит от этого экономика и что должны сделать представители системы образования», — сказала она.
При этом она отметила, что от этого конец учебного перенесут не более, чем на пять дней.
Фото: president.kg
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