Начало учебного года могут перенести на 15 сентября из-за сельхозработ

Жаңылыкты кыргыз тилинде окуңуз.Свое предложение Масабиров объяснил тем, что детям в регионах нужно помогать родителям убирать урожай.«В Базар-Коргоне, например, сельскохозяйственные работы продолжаются до октября. И если перенести учебный год на 15 сентября, то дети все равно будут приходить в конце сентября, поэтому лучше сразу начинать учебу 1 октября», — считает он.Масабиров также добавил, что нововведение позволит подросткам, которые подрабатывают на озере Иссык-Куль, поработать дольше во время «бархатного сезона».Министр образования Гульмира Кудайбердиева сказала, что ведомство готово проработать этот вопрос.«Перед нами стоит большая работа, мы готовы ее начать. Межведомственная рабочая группа в течение 2-3 месяцев должна дать компетентное заключение, что получит от этого экономика и что должны сделать представители системы образования», — сказала она.При этом она отметила, что от этого конец учебного перенесут не более, чем на пять дней.

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