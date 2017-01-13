Джалал-Абад: Активисты выступили против освобождения Аскарова

Жаңылыкты кыргыз тилинде окуңуз.Около 10 членов объединения «Санпа шейиттери» провели акцию протеста в Джалал-Абаде, так как опасаются, что Аскарова могут оправдать и выпустить из-под стражи.«Мы озвучиваем требование практически всего народа. Мы специально собрались, чтобы высказать это мнение. Если Аскарова не наказать по закону, то и другие решат, что можно делать то, что сделал он во время июньских событий, при этом остаться безнаказанным. Если его оправдают, то спокойно в стране не будет», — сказал активист Кенеш Калбаев.По мнению членов объединения, решение Верховного суда Кыргызстана о пожизненном заключении правозащитника должно оставаться в силе, потому что является справедливым.Ранее международная организация «Комитет защиты журналистов» направила письмо директору Всемирного банка с просьбой прекратить финансирование проектов в Кыргызстане, пока власти не освободят Аскарова. По мнению организации, Кыргызстан нарушает международные обязательства и нарушает права Аскарова, потому что он до сих пор находится под стражей.Азимжан Аскаров — этнический узбек, правозащитник, который работал на юге Кыргызстана до межэтнического конфликта. Аскаров также публиковал статьи о пытках со стороны милиции.Правозащитника задержали 15 июня 2010 года. Базар-Коргонский суд обвинил Аскарова в «организации массовых беспорядков», «разжигании межнациональной розни» и «соучастии в убийстве». Суд приговорил его в конце 2010 года к пожизненному заключению, но сам Аскаров не признал своей вины. Вместе с ним были осуждены еще восемь человек.После решения Комитета ООН по правам человека, который порекомендовал властям Кыргызстана отпустить правозащитника из под-стражи, кыргызский суд начал пересмотр дела Аскарова. Приговор в отношении правозащитника должны огласить 17 января.

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