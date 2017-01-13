Авторизация
 
  • 17:09 – Крушение самолета в Сочи, сегодня, 13 января, последние новости: почему упал Ту-154, причины, последние новости о расследовании 
  • 17:09 – Умерла певица Жанна Роштакова: причины смерти экс-солистки "Лицей" 
  • 17:09 – Гадания на Старый Новый год: варианты святочных гаданий 
  • 17:03 – Уязвимость в WhatsApp позволяет перехватывать переписку 


Джалал-Абад: Активисты выступили против освобождения Аскарова

Джалал-Абад: Активисты выступили против освобождения Аскарова

Представители объединения «Санпа шейиттери» провели в Джалал-Абаде акцию протеста и потребовали оставить в силе пожизненное заключение для правозащитника Азимжана Аскарова. Суд пересматривает его дело после решения Комитета ООН по правам человека, который порекомендовал властям отпустить его из-под стражи.

Жаңылыкты кыргыз тилинде окуңуз.

Около 10 членов объединения «Санпа шейиттери» провели акцию протеста в Джалал-Абаде, так как опасаются, что Аскарова могут оправдать и выпустить из-под стражи.

«Мы озвучиваем требование практически всего народа. Мы специально собрались, чтобы высказать это мнение. Если Аскарова не наказать по закону, то и другие решат, что можно делать то, что сделал он во время июньских событий, при этом остаться безнаказанным. Если его оправдают, то спокойно в стране не будет», — сказал активист Кенеш Калбаев.

По мнению членов объединения, решение Верховного суда Кыргызстана о пожизненном заключении правозащитника должно оставаться в силе, потому что является справедливым.

Ранее международная организация «Комитет защиты журналистов» направила письмо директору Всемирного банка с просьбой прекратить финансирование проектов в Кыргызстане, пока власти не освободят Аскарова. По мнению организации, Кыргызстан нарушает международные обязательства и нарушает права Аскарова, потому что он до сих пор находится под стражей.

Азимжан Аскаров — этнический узбек, правозащитник, который работал на юге Кыргызстана до межэтнического конфликта. Аскаров также публиковал статьи о пытках со стороны милиции.

Правозащитника задержали 15 июня 2010 года. Базар-Коргонский суд обвинил Аскарова в «организации массовых беспорядков», «разжигании межнациональной розни» и «соучастии в убийстве». Суд приговорил его в конце 2010 года к пожизненному заключению, но сам Аскаров не признал своей вины. Вместе с ним были осуждены еще восемь человек.

После решения Комитета ООН по правам человека, который порекомендовал властям Кыргызстана отпустить правозащитника из под-стражи, кыргызский суд начал пересмотр дела Аскарова. Приговор в отношении правозащитника должны огласить 17 января.

По теме: Дело Аскарова: Приговор правозащитнику вынесут 17 января

Фото: «Турмуш»


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/169519-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4935
+0.00%
73.8994
-0.09%
1.1705
+0.21%
0.2093
-0.10%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Авиакатастрофа Ту-154 в Сочи: версия теракта подтверждается данными с европейского спутника
  • 15:14
  • 1 702
  • 0
Трамп «жестко опустил» администрацию Обамы: американцы в восторге от грандиозного скандала
  • 11:56
  • 989
  • 0
Биатлон мужчины спринт 5 января 2017: смотреть онлайн 4 этап Кубок мира 2016-2017
  • 15:36
  • 872
  • 0
Новороссия 5 января 2017: новости, сводки ополчения Новороссии, последние новости Донецка 05.01.2017, обстановка в ДНР и ЛНР на сегодняшний день
  • 15:46
  • 807
  • 0
Шерлок 4 сезон 2 серия смотреть онлайн 08.01.2017: Шерлок премьера Первого канала 8 января видео
  • 08:12
  • 787
  • 0
Психологи: Нарциссов можно определить по одному вопросу
  • 16:34
  • 775
  • 0
Новости шоу-бизнеса сегодня, 5 января: личная жизнь российских звезд, новости о знаменитостях сейчас, 05.01.2017
  • 16:38
  • 766
  • 0
Королева Елизавета II умерла: причины смерти, кто станет королем Великобритании
  • 13:43
  • 747
  • 0
Крушение самолета в Сочи, сегодня, 13 января, последние новости: почему упал Ту-154, причины, последние новости о расследовании
  • 17:09
  • 0
  • 0
Умерла певица Жанна Роштакова: причины смерти экс-солистки
  • 17:09
  • 0
  • 0
Гадания на Старый Новый год: варианты святочных гаданий
  • 17:09
  • 0
  • 0
Уязвимость в WhatsApp позволяет перехватывать переписку
  • 17:03
  • 0
  • 0
В Челябинской области пьяный лихач увёз полицейского на капоте
  • 17:03
  • 0
  • 0
Спринт, мужчины 13.01.2017, КМ по биатлону: результаты гонки, кто победил
  • 17:00
  • 0
  • 0
Биатлон сегодня 13 января 2017: результаты мужского спринта, кто победил
  • 17:00
  • 0
  • 0
«Дом 2» последние новости: участника проекта выгнали из-за наркотиков
  • 16:59
  • 0
  • 0
Крушение самолета в Сочи, сегодня, 13 января, последние новости: почему упал Ту-154, причины, последние новости о расследовании
  • 17:09
  • 0
  • 0
Умерла певица Жанна Роштакова: причины смерти экс-солистки
  • 17:09
  • 0
  • 0
Гадания на Старый Новый год: варианты святочных гаданий
  • 17:09
  • 0
  • 0
Уязвимость в WhatsApp позволяет перехватывать переписку
  • 17:03
  • 0
  • 0
В Челябинской области пьяный лихач увёз полицейского на капоте
  • 17:03
  • 0
  • 0
Спринт, мужчины 13.01.2017, КМ по биатлону: результаты гонки, кто победил
  • 17:00
  • 0
  • 0
Биатлон сегодня 13 января 2017: результаты мужского спринта, кто победил
  • 17:00
  • 0
  • 0
«Дом 2» последние новости: участника проекта выгнали из-за наркотиков
  • 16:59
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров