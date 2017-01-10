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Q&A: Можно ли наказывать за критику президента Кыргызстана?

Q&A: Можно ли наказывать за критику президента Кыргызстана?

Спецслужбы выявили 45 пользователей «Фэйсбука», критикующих президента Алмазбека Атамбаева. «Институт Медиа Полиси» объясняет, можно ли наказывать за негативные комментарии в адрес президента.

ПРИМЕЧАНИЕ: Объясняющие карточки были подготовлены в ноябре 2016 года, когда депутат пропрезидентской фракции социал-демократов Ирина Карамушкина потребовала отслеживать критику президента в соцсетях.

По теме: Спецслужбы проверяют критиков Атамбаева в «Фэйсбуке»

1Что случилось?


18 октября 2016 года на заседании парламентского комитета по обороне и безопасности депутат от фракции СДПК Ирина Карамушкина поинтересовалась у замглавы ГКНБ Рустама Мамасадыкова о мерах, предпринимаемых в отношении людей, публично высказывающих оскорбления в адрес президента в сети Интернет.

Мамасадыков заявил, что «президент, флаг и гимн – символы государства, и их оскорбление должно караться в рамках закона, в связи с чем ГКНБ отслеживает негативные высказывания в отношении президента и направляет их в Генпрокуратуру».

2Что происходит с теми, кто портит или оскорбляет госсимволы?


Законодательством «надругательство над госсимволами» установлено как уголовно-наказуемое деяние. Как следует из толкового словаря Ожегова, надругательство следует понимать, как «оскорбительное, грубое издевательство, кощунство».

3А что в Кыргызстане признается госсимволами?


Статья 11 действующей Конституции признает государственными символами флаг, герб, гимн Кыргызской Республики. Граждане Кыргызстана и гости страны должны чтить государственные символы.

4Тогда оскорбление президента — это не оскорбление госсимволов?


Да, это не оскорбление госсимвола. Президент Кыргызстана как глава государства — символ единства народа и государственной власти и гарант Конституции, но он никак не может выступать государственным символом.

5Хорошо, президент — не госсимвол. Но разве в компетенцию спецслужб не входит слежка за критикой президента?


Не входит. Работа по мониторингу в Интернете может быть обоснована только в целях обеспечения безопасности общества и государства, ведения работы по выявлению, предупреждению и пресечению противоправных посягательств на конституционный строй, суверенитет и территориальную целостность страны.

6А есть какие-либо ограничения по негативным высказываниям в адрес президента?


Защита чести и достоинства каждого гражданина, в том числе и президента, должна осуществляться в гражданском суде в общем порядке без каких-либо привилегий. Но кыргызское законодательство наделяет правом защиты чести, достоинства президента генерального прокурора.

Международные организации по борьбе с коррупцией давно рекомендуют Кыргызстану исключить эту норму из законодательства, потому что выступление генпрокурора в роли личного адвоката президента не соответствует демократическим стандартам. Однако Кыргызстан к этим советам не прислушивается.

7Это же логично, что президент обладает «особой» защитой своей чести и достоинства.


Каждый имеет право на защиту, но только гражданин самостоятельно может дать оценку, что его порочит, а что нет.

8Но поскольку эта норма действующая, ее надо исполнять?


Да, к сожалению, это так. В Кыргызстане в разные годы генпрокуроры заявляли о своем намерении подать иск против журналистов, защищая честь и достоинства действующих на тот момент президентов. В 2015 году создан прецедент, когда суды удовлетворили иск генпрокурора, защищающего Атамбаева против журналиста Дайырбека Орунбекова, который должен выплатить президенту два миллиона сомов.


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