Милиция проверяет видео с избиением кыргызстанки за «сутенерство»

Избивающие кыргызстанок «патриоты»

Сотрудник пресс-службы Министерства внутренних дел Кыргызстана Адыл Оморов сказал, что сейчас правоохранительные органы выясняют, где происходило избиение, и кем являются люди на видео.«Выясняется, где это точно произошло. Сейчас пока неизвестно, пишется, что в разных местах. Как выясним, начнем проводить соответствующие работы», — сказал он корреспондентам Kloop.kg.Само видео было опубликовано 10 января сразу на нескольких информационных порталах.На нём изображена связанная проводом женщина, на лице которой видны следы от побоев. За кадром слышны женские голоса, которые обвиняют её в «сутенерстве».Девушки за кадром угрожают женщины отрезать язык и разговаривают с ней на повышенных тонах и с использованием ненормативной лексики.«Вот это кыргызская сутенерша, 1993 года рождения. Сколько лет ты уже здесь? Вот она доверяет туркам. Привозит кыргызских девушек и ложит под них», — говорят голоса за кадром.Избитая женщина называет себя «Элей», а женские голоса за кадром говорят, что ей 22 года, и последние четыре года она проживает в Турции.Это не первый подобный ролик, на котором кыргызстанцы устраивают самосуд. За последние несколько лет такие ролики чаще всего выкладывали в сеть мужчины, называющие себя «патриотами».В подобных видео кыргызстанцы издевались над соотечественницами, подозревая их в отношениях с мужчинами других этносов.Так называемые «патриоты» в июле 2015 года устроили допрос обнаженной девушке и обвинили ее «в связях с узбеками».В феврале 2015 года появилось видео, на котором неизвестные парни устраивают допрос над двумя девушками и спрашивают их, почему те «встречаются с азербайджанцами, а не с кыргызами».Похожее видео появилось в сети в декабре 2014 года. Мигранты из Центральной Азии избивали девушек, предположительно из Кыргызстана и Таджикистана, за «оскорбление нации».Первое скандальное видео было опубликовано в СМИ в феврале 2012 года, на нем группа мигрантов обвиняет кыргызстанку в отношениях с этническим таджиком.

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