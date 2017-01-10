Советники Рахмона назвали высокую свободу слова «вредной». Что происходит в Таджикистане?

«Высокий уровень свободы слова вреден»

Поправки в Конституцию



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По итогам 2016 года Таджикистан потерял целых 36 позиций во Всемирном индексе свободы прессы — если в 2015 году страна занимала 114-ю позицию из 180, то за последний год опустилась до 150-го места.Организация «Репортеры без границ» (RSF) отмечает, что осложнение связано с давлением на независимые СМИ, которое началось после того, как власти избавились от политической оппозиции под предлогом борьбы с терроризмом.«Допросы со стороны спецслужб, запугивание и шантаж стали частью ежедневной работы независимых журналистов. Слежка за коммуникациями — теперь рутина, а блокирование основных новостных сайтов и соцсетей происходят почти постоянно», — оценивает ситуацию в стране RSF.Таджикские газеты.В ноябре прошлого года «Репортеры без границ» осудили отзыв аккредитации шести журналистов таджикского бюро «Радио Свобода», которые лишились её после публикации новости о назначении дочери президента на должность в Министерстве иностранных дел Таджикистана.RSF назвали Таджикистан страной, где журналисты становятся «бесправными», а руководство «Радио Свобода» обратилось с призывом к таджикским властям о возобновлении аккредитации. Через месяц после инцидента МИД Таджикистана разрешил журналистам работать дальше.Из последних новостей о реакции таджикских властей на ухудшение свободы слова — заявление Центра стратегических исследований (ЦСИ) при президенте Таджикистана.Директор центра Худоберди Холикназаров заявил, что свободы слова в стране достаточно, а издания закрываются потому, что не становятся коммерчески состоятельными.Во время пресс-конференции Холикназаров предостерег журналистов, чтобы они были «осторожны» при подготовке материалов и «не играли в демократию», что может привести к «дестабилизации».Заместитель директора центра Сайфулло Сафаров следом заявил, что высокий уровень свободы слова «вреден» для Таджикистана, а закрытие независимых изданий объяснил их коммерческой несостоятельностью.Первый зампред ЦСИ Таджикистана Сайфулло Сафаров. Фото: «Озодагон».«В развитых государствах чем больше свободы слова, тем лучше. Там свобода слова является фактором стабильности и мира, активизации граждан. Однако для государств, которые находятся на переходном этапе, высокий уровень свободы слова вреден», — сказал Сафаров.Заявление ЦСИ — это своеобразный ответ на заявление Совета по СМИ и Национальной ассоциации независимых СМИ Таджикистана о том, что в стране за последние два года резко ухудшилась ситуация со свободой слова.«Проблемы в сфере СМИ усугубляются тем, что иногда личные, групповые и ведомственные интересы довлеют над общественным интересом. Мы глубоко убеждены, что многообразие СМИ содействует предоставлению трибун широким слоям населения с тем, чтобы расширить плюрализм в обществе», — сказано в заявлении.Медиа-организации заявили, что последний год в стране закрылись четыре издания — «Вечерний Душанбе», «Дам», «Нигох» и «Точньюс» — и призвали власти Таджикистана соблюдать Конституцию в части свободы слова.Ухудшение ситуации со СМИ происходит на фоне укрепления власти действующего 64-летнего президента Эмомали Рахмона и его семьи.В начале мая прошлого года Рахмон, возглавляющий Таджикистан более 22 лет, настоял на внесении 40 изменений в Конституцию страны. Две самые противоречивые поправки касаются непосредственно самого президента.Первая наделяет Рахмона бесконечным правом выдвигать себя на пост главы государства и расширяет его полномочия.Вторая снижает возрастной ценз для кандидатов в президенты с 35 до 30 лет. Эта поправка, по мнению экспертов, идеально подходит для Рустама Эмомали Рахмона, сына таджикского лидера, который на следующих выборах в 2020 году сможет баллотироваться в президенты.Сын президента Таджикистана Рустам Эмомали. Фото: news.tj.Через день после референдума по изменению Конституции последовала временная блокировка ключевых независимых изданий в стране — «Азия-Плюс», «Радио Озоди» и «Озадогон».При этом, блокировка «Азии-Плюс» обосновывалась тем, что издание сделало ссылку в материале на публикацию газеты Financial Times, в которой описывались мероприятия по борьбе с экстремистской организацией «Исламское государство». Власти посчитали это «пропагандой терроризма».Предлог борьбы с терроризмом стал причиной объявления оппозиционной «Партии Исламского возрождения Таджикистана» экстремистской организацией.На 2015 год партия считалась главной оппозиционной силой стране, однако в следующем году её руководителей приговорили к длительным срокам лишения свободы.

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