Спецслужбы проверяют критиков Атамбаева в «Фэйсбуке»

Президент Алмазбек АтамбаевГоскомитет нацбезопасности (ГКНБ) выявил 45 пользователей «Фэйсбука», которые «распространяют негативные публикации» в адрес президента Алмазбека Атамбаева.Макаланы кыргыз тилинде окуңуз.
Зампредседателя Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Болот Суюмбаев ответил на запрос депутата Ирины Карамушкиной по выявлению пользователей соцсети «Фэйсбук», негативно отзывающихся об Атамбаеве.
В нем говорится, что спецслужбы выявили 45 пользователей «Фэйсбука», которые «периодически размещают негативные публикации в отношении главы государства». Местонахождение 10 из 45 пользователей установлено, а в отношении остальных 35 проводятся «соответствующие мероприятия».
«[Адреса 10 пользователей] выявлены в Республике Беларусь, Турции, США, Республике Казахстан, России, Южной Корее. В связи с чем принять какие-либо меры в их отношении пока не представляется возможным», — говорится в ответе на запрос.
Корреспондент радио «Азаттык» сообщил, что джалал-абадское отделение ГКНБ пригласило к себе на допрос 11 человек, которым сделало строгие предупреждения из-за критики Атамбаева.
«Предупреждения сделаны четырем жителям Сузакского района, пятерым — Базар-Коргонского, двум — Аксыйского. По словам этих граждан, после этого они прекратили писать сообщения в соцсетях», — пишет «Азаттык».
В пресс-службе ГКНБ сказали, что комментировать может только начальник пресс-службы Рахат Сулайманов. На момент публикации Сулайманов оказался недоступен для комментариев.
«Эффективнее — бороться с терроризмом»
Адвокат Искен Афиджанов считает, что было бы эффективнее, если бы спецслужбы занимались борьбой с терроризмом.
«Может быть эффективнее было бы использовать силы и возможности спецслужб в борьбе с терроризмом, а не поисками инакомыслящих граждан?» — задался он вопросом.
Сама Карамушкина в комментариях ответила, что это работа спецслужб — пресекать оскорбления в адрес Атамбаева.
«Никто же не запрещает конструктивно критиковать: и власть, и правительство, и работу президентского аппарата. Даже в суд у нас подают на президента (попробуйте это сделать в соседних республиках!), но оскорблять, унижать — на это органы госбезопасности должны вести предупредительную работу и пресекать», — считает она.
Это уже не первый раз, когда спецслужбы проверяют и допрашивают людей из-за негативных отзывов в адрес президента.
В декабре 2016 года жителя Иссык-Кульской области допросили в ГКНБ из-за сатиры на Атамбаева. Еще в октябре того же года, Карамушкина призывала ГКНБ отслеживать критику в адрес президента в социальных сетях.
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