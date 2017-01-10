Спецслужбы проверяют критиков Атамбаева в «Фэйсбуке»

«Эффективнее — бороться с терроризмом»



Материал по теме: Суд обязал активиста опровергнуть в «Фэйсбуке» пост, оскорбляющий депутата



Президент Алмазбек АтамбаевМакаланы кыргыз тилинде окуңуз.Зампредседателя Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Болот Суюмбаев ответил на запрос депутата Ирины Карамушкиной по выявлению пользователей соцсети «Фэйсбук», негативно отзывающихся об Атамбаеве.В нем говорится, что спецслужбы выявили 45 пользователей «Фэйсбука», которые «периодически размещают негативные публикации в отношении главы государства». Местонахождение 10 из 45 пользователей установлено, а в отношении остальных 35 проводятся «соответствующие мероприятия».«[Адреса 10 пользователей] выявлены в Республике Беларусь, Турции, США, Республике Казахстан, России, Южной Корее. В связи с чем принять какие-либо меры в их отношении пока не представляется возможным», — говорится в ответе на запрос.Корреспондент радио «Азаттык» сообщил, что джалал-абадское отделение ГКНБ пригласило к себе на допрос 11 человек, которым сделало строгие предупреждения из-за критики Атамбаева.«Предупреждения сделаны четырем жителям Сузакского района, пятерым — Базар-Коргонского, двум — Аксыйского. По словам этих граждан, после этого они прекратили писать сообщения в соцсетях», — пишет «Азаттык».В пресс-службе ГКНБ сказали, что комментировать может только начальник пресс-службы Рахат Сулайманов. На момент публикации Сулайманов оказался недоступен для комментариев.Адвокат Искен Афиджанов считает, что было бы эффективнее, если бы спецслужбы занимались борьбой с терроризмом.«Может быть эффективнее было бы использовать силы и возможности спецслужб в борьбе с терроризмом, а не поисками инакомыслящих граждан?» — задался он вопросом.Сама Карамушкина в комментариях ответила, что это работа спецслужб — пресекать оскорбления в адрес Атамбаева.«Никто же не запрещает конструктивно критиковать: и власть, и правительство, и работу президентского аппарата. Даже в суд у нас подают на президента (попробуйте это сделать в соседних республиках!), но оскорблять, унижать — на это органы госбезопасности должны вести предупредительную работу и пресекать», — считает она.Это уже не первый раз, когда спецслужбы проверяют и допрашивают людей из-за негативных отзывов в адрес президента.В декабре 2016 года жителя Иссык-Кульской области допросили в ГКНБ из-за сатиры на Атамбаева. Еще в октябре того же года, Карамушкина призывала ГКНБ отслеживать критику в адрес президента в социальных сетях.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/168293-news.html