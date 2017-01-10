Зять Трампа станет его советником в Белом доме

Джаред Кушнер — зять избранного президента США Дональда Трампа — займет пост его советника в Белом доме. Кушнер известен как один из архитекторов избирательной кампании Трампа.
36-летний Кушнер — муж Иванки Трамп — станет старшим советником в администрации Дональда Трампа, пишет Би-би-си. Зять избранного президента будет отвечать как за внутреннюю, так и за внешнюю политику США.
После новости о назначении демократы стали обвинять Трампа в кумовстве, ссылаясь на закон, запрещающий назначать на государственные посты своих родственников.
Законодательный комитет Палаты представителей настоял на том, чтобы Министерство юстиции США и Управление по государственной этике вмешались в процесс.
Но команда Трампа отмечает, что закон не распространяется на должности в администрации Белого Дома.
В США также действует закон, что политики не должны заниматься бизнес-деятельностью. На это адвокат Кушнера сказал, что в случае, если его клиент займет должность в Белом Доме, он не будет более возглавлять девелоперскую компанию.
До этого было и так известно, что Кушнер займет «ключевую позицию» в администрации Трампа, но до сих пор было неясно, какую именно.
Известно, что как и Трамп, его зять не имеет никакого политического опыта.
Нью-Йоркский бизнесмен Джаред Кушнер окончил университет Гарварда. Он владеет девелоперской компании Kushner Companies и изданием The New York Observer.
Его отец Чарльз Кушнер известен тем, что выделяет крупные пожертвования Демократической партии и до президентских выборов его сын также считался демократом.
Но неожиданно для всех, Джаред Кушнер начал активно участвовать в предвыборной кампании Трампа.По теме:
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