МИД: Организаторы теракта в посольстве Китая в Бишкеке скрываются в Стамбуле



Смертник взорвал себя в посольстве Китая, трое ранены



Посольство Китая в Бишкеке после теракта. Фото: АКИпресс.МИД Кыргызстана сообщил, что послы Кыргызстана и Китая в Турции обсудили действия турецкой полиции по задержанию подозреваемых в организации теракта в китайском посольстве Бишкека.По информации кыргызских властей, организаторы теракта могут скрываться в Стамбуле.«[…] подозреваемые в проведении теракта в посольстве КНР в Бишкеке […] по имеющейся информации, скрываются в Стамбуле», — сообщило ведомство.Взрыв на территории китайского посольства в Бишкеке произошел 30 августа 2016 года.Тогда террорист-смертник протаранил ворота посольства и взорвал себя на его территории. Кроме смертника никто не погиб, но пострадало трое сотрудников посольства.Министерство иностранных дел Китая назвало произошедшее «актом экстремизма и насилия».«Мы решительно осуждаем это нападение. Мы запрашиваем кыргызскую сторону о деталях, и чтобы информировали нас, как можно скорее», — сказала официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

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