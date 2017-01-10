МИД: Организаторы теракта в посольстве Китая в Бишкеке скрываются в Стамбуле

Посольство Китая в Бишкеке после теракта. Фото: АКИпресс.Посол Кыргызстана в Турции Ибрагим Жунусов заявил об этом в ходе встречи с послом Китая в Турции. Во время теракта в китайском посольстве в Бишкеке пострадало трое человек.
МИД Кыргызстана сообщил, что послы Кыргызстана и Китая в Турции обсудили действия турецкой полиции по задержанию подозреваемых в организации теракта в китайском посольстве Бишкека.
По информации кыргызских властей, организаторы теракта могут скрываться в Стамбуле.
«[…] подозреваемые в проведении теракта в посольстве КНР в Бишкеке […] по имеющейся информации, скрываются в Стамбуле», — сообщило ведомство.
Взрыв на территории китайского посольства в Бишкеке произошел 30 августа 2016 года.
Тогда террорист-смертник протаранил ворота посольства и взорвал себя на его территории. Кроме смертника никто не погиб, но пострадало трое сотрудников посольства.
Министерство иностранных дел Китая назвало произошедшее «актом экстремизма и насилия».
«Мы решительно осуждаем это нападение. Мы запрашиваем кыргызскую сторону о деталях, и чтобы информировали нас, как можно скорее», — сказала официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.
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