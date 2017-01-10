Прокуратура обжаловала освобождение экс-генпрокурора Сатыбалдиева

Сатыбалдиев был освобожден 29 декабря решением Аламединского районного суда, после того как отбыл две трети срока от наказания, назначенного ему судом.Он был осужден по статье «Злоупотребление служебным положением» и приговорен к 10 годам лишения свободы.Сатыбалдиев возглавлял Генеральную прокуратуру и занимал должность главного советника президента при Курманбеке Бакиеве.Уголовное дело против него было возбуждено по желанию родственников погибших во время апрельской революции 2010 года. Всего по делу о революции 7 апреля проходило 28 обвиняемых.6 января также были условно-досрочно освобождены экс-генпрокурор Нурлан Турсункулов и бывший руководитель аппарата президента Каныбек Жороев.Двое экс-чиновников также были признаны виновными по статье «Злоупотребление должностным положением» и приговорены к 10 годам лишения свободы.Из четырех госслужащих, приговоренных к 10 годам лишения свободы, в заключении остается начальник управления «Альфа» ГКНБ Алмазбек Джолдошалиев.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/168245-news.html