Прокуратура обжаловала освобождение экс-генпрокурора Сатыбалдиева

Прокуратура Аламединского района обжаловала приговор об условно-досрочном освобождении экс-генпрокурора Эльмурзы Сатыбалдиева. Он признан виновным в гибели 87 человек в ходе революции 7 апреля 2010 года.
Сатыбалдиев был освобожден 29 декабря решением Аламединского районного суда, после того как отбыл две трети срока от наказания, назначенного ему судом.
Он был осужден по статье «Злоупотребление служебным положением» и приговорен к 10 годам лишения свободы.
Сатыбалдиев возглавлял Генеральную прокуратуру и занимал должность главного советника президента при Курманбеке Бакиеве.
Уголовное дело против него было возбуждено по желанию родственников погибших во время апрельской революции 2010 года. Всего по делу о революции 7 апреля проходило 28 обвиняемых.
6 января также были условно-досрочно освобождены экс-генпрокурор Нурлан Турсункулов и бывший руководитель аппарата президента Каныбек Жороев.
Двое экс-чиновников также были признаны виновными по статье «Злоупотребление должностным положением» и приговорены к 10 годам лишения свободы.
Из четырех госслужащих, приговоренных к 10 годам лишения свободы, в заключении остается начальник управления «Альфа» ГКНБ Алмазбек Джолдошалиев.
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