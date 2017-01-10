Приговор правозащитнику Аскарову вынесут 17 января

Трансляцияны кыргыз тилинде окуңуз.Азимжан Аскаров — этнический узбек, правозащитник, проживающий на юге Кыргызстана. Он стал известен благодаря своим публикациям, посвященным пыткам со стороны милиции. На протяжении 15 лет он возглавлял правозащитную организацию «Воздух».Аскарова задержали 15 июня 2010 года во время межэтнического конфликта на юге Кыргызстана. Правоохранительные органы заявили, что он был одним из организаторов перекрытия дороги Бишкек-Ош, во время которого были избиты милиционеры, а один из сотрудников был сожжен.Базар-Коргонский суд обвинил Аскарова в «организации массовых беспорядков», «разжигании межнациональной розни» и «соучастии в убийстве». Суд приговорил его в конце 2010 года к пожизненному заключению, но сам Аскаров не признал своей вины. Вместе с ним были осуждены еще восемь человек.Защита Аскарова неоднократно заявляла, что обвинения в адрес правозащитника «необоснованные». Свидетели утверждали, что Аскаров не присутствовал на месте событий.После решения суда адвокат правозащитника Валерьян Вахитов заявил, что расследование по делу велось с грубыми нарушениями процессуальных норм. По его словам, обыск дома правозащитника осуществлялся без присутствия хозяев, а доказательства к делу были «неубедительными».Независимые эксперты заявили, что правозащитник подвергался пыткам, и обвинили власти Кыргызстана в том, что они не реагировали на его жалобы. Они также установили, что во время следствия были нарушены процессуальные нормы, которые не дали возможность Аскарову обеспечить свою защиту.

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