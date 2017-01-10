Доклад ЦРУ по хакерским атакам на США. Что известно?

Коротко:



— Доклад ЦРУ о вмешательстве российских хакеров в выборы президента США распространили 6 января;



— Действующий пока президент США Барак Обама назвал доклад вполне «ясным» и главным доказательством вмешательства России в политику США;



— Доклад раскритиковали журналисты различных изданий и назвали его «не доказательным»;





Подробно:



Доклад ЦРУ о кибер атаках русских хакеров







Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США представило 6 января свой доклад о кибератаках со стороны русских хакеров.



Документ представляет из себя рассекреченную и краткую версию исследования, проведенного разведслужбой США по требованию президента Барака Обамы. В оригинальном исследовании около 50 страниц аналитика, тогда как в общедоступном докладе только 25 страниц.



В докладе говорится, что «Путин лично приказал начать хакерские атаки в США». За кибератаками, по мнению спецслужб, стоит Главное разведывательное управление (ГРУ) России.



ЦРУ утверждает, что для раскрытия взломанных данных ГРУ использовало проекты Wikileaks и DCLeaks, а также хакера, известного как Guccifer 2.0.



Часть доклада посвящена деятельности российского телеканала RT (Russia Today) — это 14 страниц аналитики, опубликованной ЦРУ еще в 2012 году.



Информация про телеканал предоставлена в качестве иллюстрации того, что российские СМИ негативно освещали деятельность Хиллари Клинтон и положительно Дональда Трампа.



Помимо телеканала RT, в докладе упомянуты политик Владимир Жириновский и телеведущий Дмитрий Киселев, как они оба высказывались в поддержку Трампа.



О том, что готовится доклад о причастности России к кибератакам на США, официальные представители ЦРУ заявили еще в октябре 2016 года.



В конце ноября ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе серверов Демократической партии с целью помочь Трампу победить на выборах президента 8 ноября.



Обама поддержал доклад ЦРУ



Барак Обама прокомментировал доклад ЦРУ о российских кибератаках телеканалу ABC. По мнению американского президента, доклад ЦРУ «очень ясный».







«Российские хакеры стремились помешать процессу выборов. Устроенные кибератаки были частью этой кампании, и у них было явное предпочтение с точки зрения результатов», — сказал он.



Трамп, который вступит в должность президента после 20 января, отнесся к докладу американских спецслужб скептически.



По словам Обамы, он видел документы, на которые ссылается разведка США, и уверен в правильности выводов.



«Я обеспокоен тем, что многие республиканцы заодно с близкими им аналитиками и тележурналистами питают, похоже, больше доверия к Владимиру Путину, нежели к своим соотечественникам, только потому, что они – демократы», — сказал он.



Критика доклада



Скептически к докладу отнеслись журналисты, которые освещают вопросы, связанные с Россией. По их мнению, в докладе не было доказательной базы, часть журналистов назвали его «любительским».



«Это только мне так кажется, или этот доклад выглядит скорее как что-то, что составили несколько журналистов за пару дней, а не серьезные разведывательные службы в течение месяцев?» — задался вопросом в своём твиттере корреспондент британского Guardian Шон Уокер.



Is it just me or does report look more like something a few journos compiled over a couple of days, not serious Intel agencies over months?



— Shaun Walker (@shaunwalker7) 6 января 2017 г.







«Доклад разведки по России — это чуть больше, чем просто собрание предположений. Я понимаю защиту источников и методов, но доклад слабый», — написал в твиттере в главный редактор Weekly Standard Стивен Хайес.



The intel report on Russia is little more than a collection of assertions. Understand protecting sources/methods, but it's weak.



— Stephen Hayes (@stephenfhayes) 6 января 2017 г.







Журналист Кевин Ротрок тоже назвал доклад «любительским». Его удивило, что американская разведка восприняла как доказательство «российского вмешательства в выборы» высказывание лидера ЛДПР Владимира Жириновского о том, что в России с радостью воспримут избрание Трампа.



«Я не верю своим глазам. Это что, правда часть доклада американской разведки?» — написал он.



I cannot believe my eyes. Is this really part of the US government's intelligence case? pic.twitter.com/s5IpTJALIv



— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) 6 января 2017 г.







Основатель проекта Wikileaks Джулиан Ассанж в интервью телеканалу Fox News заявил, что обвинения в адрес России — это элемент внутриполитической борьбы в США.



«Они [ЦРУ и Белый Дом] стараются лишить легитимности администрацию Трампа, которая скоро займет Белый Дом», — сказал он.



Почему ЦРУ обвиняет Россию в кибершпионаже



Американские спецслужбы обвиняют Россию в кибершпионаже и называют инициатором кибератак на американские политические структуры с начала октября 2016 года. В основном, обвинения связаны со взломом российскими хакерами серверов комитета Демократической партии.



В конце декабря Барак Обама издал указ, согласно которому 35 российских дипломатов и их семьи были признаны персонами нон-грата и высланы в Россию. Минфин США наложил на Россию, в частности — спецслужбы ФСБ и ГРУ, дополнительные санкции.



Причиной высылки дипломатов и санкций официально назвали кибератаки против США, за которыми, по мнению администрации Барака Обамы, стоят российские хакеры.



США обвиняет российских хакеров в атаке на почту партии демократов и попытке влиять на выборы американского президента.



Реакция России на обвинения



Доклад ЦРУ был раскритикован пресс-секретарем российского президента Дмитрием Песковым. Он назвал доклад любительским и сказал, что общедоступная часть доклада не вызвала в Кремле «ничего, кроме разочарования».



«Обвинения звучат на достаточно любительском эмоциональном уровне, который вряд ли, наверное, применим к высокопрофессиональной работе высококлассных спецслужб», — сказал Песков.



Россия отрицает все обвинения в кибератаке. Премьер-министр России Дмитрий Медведем называет эти обвинения «агонией» — так он выразился в своем твиттере.



После введения новых санкций против России и высылки из США семей российских дипломатов, чиновники и политики России предлагали ответить тем же. Так Дмитрий Песков заявил, что Москва готовит «адекватный ответ» на санкции США, которые нанесут «существенный дискомфорт американской стороне».



Российский МИД предложил президенту Владимиру Путину выслать в ответ 35 американских дипломатов, однако Путин отказался отвечать таким образом на санкции США.



«Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать. Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники», — заявил Путин 30 декабря.



В 2014 году в Минобороны России созданы «войска информационных операций» для «кибернетического противоборства с вероятным противником». О важности создания кибервойск не единожды высказывался министр Сергей Шойгу.



Российское информационное издание «Медуза» даже посвятило большой спецрепортаж тому, как устроены российские кибервойска.



Доклад ЦРУ вы можете прочитать здесь.





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