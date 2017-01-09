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Роналду — лучший футболист, Раньери — лучший тренер. FIFA объявила итоги года

Роналду — лучший футболист, Раньери — лучший тренер. FIFA объявила итоги года

В Цюрихе состоялась церемония вручения наград лучшим футболистам, тренерам и болельщикам «The Best FIFA Football Awards».

Главную награду вечера — лучший игрок года — вслед за «Золотым мячом», получил Криштиану Роналду. В тройке претендентов на нее, португальцу составили компанию: аргентинец Лионель Месси и француз Антуан Гризманн.

Лучшей в женском футболе во второй раз подряд была признана американка Карли Ллойд. Она обошла в голосовании бразильянку Марту и немку Мелани Берингер.

Индивидуальные награды также получили наставники.

Тренер женской сборной Германии Сильвия Найд, под руководством которой команда завоевала золото Олимпийских Игр в Рио, была названа лучшей в 2016 году.

Звание лучшего наставника в мужском футболе получил Клаудио Раньери. Тренер «Лестера» произвел настоящую сенсацию в 2016 году, сумев выиграть со своей командой Английскую Премьер-лигу, впервые в истории клуба.

Роналду — лучший футболист, Раньери — лучший тренер. FIFA объявила итоги года
Клаудио Раньери
Во время церемонии также вручили приз за честную игру. Его получил колумбийский клуб «Атлетико Насьональ». Именно с этой командой должны были сыграть футболисты «Шапекоэнсе» в финале Южноамериканского кубка, но так и не сыграли.

Самолет с тренерским штабом и игроками «Шапекоэнсе» разбился по пути на самый важный матч в их истории. В память о погибших, футболисты «Атлетико Насьональ» отдали кубок бразильскому клубу.

Специальный приз за выдающуюся карьеру вручили бразильцу Фалькао, много лет защищавшему цвета своей сборной в мини-футболе.

Премию имени Ференца Пушкаша за лучший гол года получил футболист малайского «Пенанга» Мохд Фаиз Субри.



Приз лучшим болельщикам разделили фанаты «Ливерпуля» и дортмундской «Боруссии». Они хором исполнили в плей-офф Лиги Европы песню «You’ll Never Walk Alone» в память о жертвах трагедии на стадионе «Хиллсборо», унесшей жизни 96 болельщиков ливерпульской команды.



Команда года-2016


Во время церемонии также объявили символическую сборную 2016 года. В команду года по версии FIFA вошли:


  • Мануэль Нойер из мюнхенской «Баварии»;

  • Серхио Рамос, Марсело, Лука Модрич, Тони Кроос и Криштиану Роналду из мадридского «Реала»;

  • Жерар Пике, Андрес Иньеста, Луис Суарес и Лионель Месси из «Барселоны»;

  • Дани Алвес из туринского «Ювентуса».


Церемонию вручения наград вели: актриса Ева Лонгория и немецкий телеведущий Марко Шрейль.

Это первая, после прекращения сотрудничества FIFA и издания «France Football», церемония награждения. С 2008 по 2016 годы Международная федерация футбола (FIFA) выбирала и награждала лучших совместно с французским спортивным изданием.

Отныне, будут проводиться две отдельные церемонии. Индивидуальный приз — «Золотой мяч» France Football будет вручаться, как и раньше, лучшему игроку года по версии французского журнала.

А учрежденная в прошлом году премия FIFA будет носить название «The Best FIFA Football Awards» и включать в себя не только индивидуальные награды лучшим игрокам, но наставникам, и даже болельщикам.

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Фото: REUTERS


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