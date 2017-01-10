ГдеИльдарДадин: Российский активист доставлен в колонию Алтайского края

Макаланы кыргыз тилинде окуңуз.Российского оппозиционного активиста Ильдара Дадина доставили в колонию в Алтайском крае. Об этом сообщила жена активиста, журналист Анастасия Зотова.Сейчас он находится в колонии №5 в городе Рубцовске. Как стало известно его супруге, большую часть декабря Дадин провел в пересылке в Тюмени. Сейчас Анастасия Зотова собирается к супругу в Рубцовск.Ильдар Дадин на одной из акций протеста. Фото: Газета.руИльдара Дадина осудили за проведение одиночных пикетов. За несогласованную акцию протеста он был осужден на 2.5 года лишения свободы.Местонахождение активиста не было известно с начала декабря прошлого года. Дадина посадили на поезд, который должен был перевести из Карелии в другое место заключения. Однако, куда именно его отправили, не было известно до 7 января.Федеральная служба исполнения наказаний, занимавшаяся его перевозкой, не сообщали об его местонахождении, а его перевод в Алтайский край, объяснили «целями безопасностями».Ильдар Дадин. Фото: Открытая РоссияАктивист был осужден Басманным судом Москвы за «нарушение правил проведения уличных акций, совершенных более двух раз в течение 180 дней».Данная статья была введена в уголовный кодекс России в 2014 году. Дадин стал первым и пока единственным в России человеком, осужденным по ней.Вина активиста заключается в том, что он несколько раз принял участие в «несогласованных» акциях протеста. Первый одиночный пикет Дадин провел 6 августа 2014 года в защиту фигурантов «болотного дела». После он участвовал в еще трех антиправительственных митингах.В последнем из них он и еще семеро других активистов выступили против политики Владимира Путина. Они перекрыли Мясницкую улицу, с транспарантами «Вчера — Киев, сегодня — Москва».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/168058-news.html