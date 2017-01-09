«Уйдём в тень». Арендодатели протестуют против запрета на посуточную сдачу квартир

Макаланы кыргыз тилинде окуңуз.Президент Алмазбек Атамбаев 30 декабря 2016 года одобрил законопроект о запрете на посуточную и почасовую сдачу помещений в многоквартирных домах в аренду. Закон вступит в силу с 10 января.Нарушение нового закона может повлечь за собой штраф до 70 тысяч сомов. Штрафовать арендодателей, нарушивших запрет, будет милиция.Митинги арендодателей из Бишкека против нового запрета прошли 5 и 6 января. На акции протеста собралось до 50 арендодателей.«У нас было несколько съемных квартир, которые мы сдавали посуточно. Три уже пришлось сдать, так как сотрудники милиции начали рейды. Они уточняли, что рейды будут еще с 14 по 17 января. Пока они не штрафуют, но угрожают. Был случай лично у нас, когда наших клиентов забрали в участок из-за того, что они не смогли предоставить свои документы», — сказала, одна из протестующих арендодателей.По словам Светланы, они не могут отказаться от такого бизнеса, так как никаких других доходов не имеют, а найти работу, «когда ты уже немолод сложно, и когда в стране такая безработица».«Мы три года сдавали несколько квартир, никаких жалоб не поступало. Расплачивались с большим кредитом и отправили дочь в университет. Сейчас, как жить, не знаем», — сказала она.Светлана сказала, что все арендодатели решили сплотится и создать ассоциацию по защите своих прав. По её словам, они снова выйдут на митинг 19 января и будут требовать пересмотра закона о запрете сдавать квартиры.Арендодательжалуется, что сдача квартиры была для нее единственным доходом. На полученные деньги она содержала больную мать и сына с инвалидностью.«У меня больная мама, сын инвалид. На лекарства денег не хватает. Единственный доход был от сдачи квартиры, и то его перекрывают», — говорит она.Владелица квартиры по именисдавала свою недвижимость и оплачивала кредит. Она считает новый запрет «бесцеремонным».«У меня огромный кредит, в залоге единственный общий дом, оставшийся от отца. Как я буду выплачивать теперь? Почему так бесцеремонно? […] Это так они поддерживают малый бизнес? Мне кажется, органам просто нужно выполнять свои функции и реагировать на жалобы соседей и решать проблему, а не создавать законы! Этот бизнес все равно не искоренить, мы просто уйдем в тень», — говорит она.По ее мнению, этот закон может стать «ещё одной кормушкой для милиции».«Большинство чиновников являются хозяевами отелей всяких, они пустуют и решили нас задушить? А как быть туристам, которые приезжают к нам и снимают апартаменты недорого? Они должны идти в отели, где с человека дерут по 50$? Мало того, что ввели систему регистрации, ещё и это? Вы действительно верите, что закон для народа?» — говорит Сейил.Митинг в Караколе.Жители Каракола, сдающие квартиры посуточно, также вышли на митинг 8 января. Они потребовали от президента и депутатов парламента пересмотреть закон, запрещающий посуточную сдачу помещений в многоквартирных домах.Каракольцам непонятно, как зарабатывать в курортном городе, если сдача недвижимости посуточно будет запрещена.«Я в этом бизнесе около 10 лет, другой работы у нас просто нет. Есть базары. Но там уже продающих больше, чем покупающих», — сказала арендодательПо её словам, главная проблема в том, что из-за запрета город может потерять свою привлекательность, как дешевая туристическая зона.«Сейчас к нам много людей едет из Казахстана и России, они забронировали места еще за два месяца до запрета. Они заплатили деньги, что нам теперь им говорить? Что вышел закон, не разрешающий им остаться у нас? А в гостиницах то в два раза дороже, люди просто уедут», — сказала она.Она также рассказала, что главной целью митинга было привлечь внимание депутатов и президента.«Мы не против аргумента, что якобы в квартирах устраивают бордели. Но не в посуточных же. Бордели обычно устраивают в гостиницах и квартирах, которые снимают на длительный срок. Пусть устраивают рейды и штрафуют по административному кодексу, но только тех, на кого поступают жалобы», — сказала она.Она рассказала, что каракольские арендодатели также подали жалобу в местное самоуправление.«Сдают квартиры в основном те, кому действительно больше нечем зарабатывать. Таким законом они буквально забирают у нас хлеб», — сказала она.Арендодательсказал, что для него этот закон стал «большим ударом», так как он младший сын в семье и должен содержать родителей и свою семью.«Теперь квартиры сдавать нельзя, куда мне идти? Это же туристический город, он без этого не сможет нормально жить. У меня есть друзья тренеры, которые привозят в Каракол детей на соревнования. Они же не могут оплатить дорогостоящие гостиницы. Куда им теперь идти?» — сказал он.Шакиров рассказал, что всегда реагировал на жалобы соседей, и пускал в квартиру только «порядочных туристов».«У меня есть подписи соседей, которые подтвердили, что не против того, что я сдаю квартиру. С соседями я сразу договорился, что если будут какие-то претензии к нашим гостям, то мы непременно приезжаем и выселяем их», — сказал он.

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