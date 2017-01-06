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#ГдеИльдарДадин: Исчез российский оппозиционный активист. Кто он и почему это важно?

#ГдеИльдарДадин: Исчез российский оппозиционный активист. Кто он и почему это важно?

Уже больше месяца друзья и родные активиста Ильдара Дадина ничего не знают о его местонахождении. Осужденный на 2,5 года колонии Дадин был этапирован из колонии в неизвестном направлении еще в начале декабря.

Активист Ильдар Дадин был арестован за несогласованную акцию протеста и осужден на 2,5 года лишения свободы. Свой срок он должен был отбывать в городе Сегежа в Карелии.

Более месяца назад Дадина посадили на поезд, который должен был перевезти его на место заключения. С тех пор близким активиста неизвестно его место расположения.

Федеральная служба исполнения наказаний, которая занималась его перевозкой, отказывается сообщать об его местонахождении.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова утверждает, что 9-10 января Дадин будет доставлен в новое место отбывания наказания. Куда именно будет доставлен активист, не уточняется.

Месяц на перевозку

#ГдеИльдарДадин: Исчез российский оппозиционный активист. Кто он и почему это важно?
Ильдар Дадин был арестован за участие в пикетах. Фото: Факты
Последний раз Дадин выходил с ней на связь в начале декабря. В своем письме он сообщил, что находится в пересылочном пункте в Вологде.

Накануне, 5 января, замглавы Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко сообщил Зотовой, что ее мужа перевезут в другую колонию (местоположение которой не разглашается) в течение 2-х дней.

По словам Максименко, в течение месяца Дадин «продолжает движение в поезде», откуда его сняли, чтобы он «мог принять душ и поесть суп на Новый год».

Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев в интервью «Радио свобода» усомнился в том, что в современных условиях на перевозку из одного места в другое понадобится целый месяц.

«Разве можно везти человека куда-то месяц в современных условиях? Это выглядит диковато. Он же написал письмо из Вологды, письмо пришло почтой, почему не дали ему по дороге позвонить или еще письмо написать. Я не понимаю, что происходит. Какая-то мерзкая таинственность, которая заставляет волноваться близких людей», — считает он.

В социальных сетях началась акция по поиску пропавшего активиста. С хэштегом #ГдеИльдарДадин правозащитники, журналисты и граждане начали протест с тем, чтобы узнать где находится пропавший активист.



За что осужден Ильдар Дадин?

Активист был осужден Басманным судом Москвы за «нарушение правил проведения уличных акций, совершенных более двух раз в течение 180 дней».

Данная статья была введена в уголовный кодекс России в 2014 году. Дадин стал первым и пока единственным в России человеком, осужденным по ней.

#ГдеИльдарДадин: Исчез российский оппозиционный активист. Кто он и почему это важно?
Ильдар Дадин на одной из акций протеста. Фото: Газета.ру
Вина активиста заключается в том, что он несколько раз принял участие в «несогласованных» акциях протеста. Первый одиночный пикет Дадин провел 6 августа 2014 года в защиту фигурантов «болотного дела». После он участвовал в еще трех антиправительственных митингах.

В последнем из них, 5 декабря, он и еще семеро других активистов выступили против политики Владимира Путина. Они перекрыли Мясницкую улицу, с транспарантами «Вчера — Киев, сегодня — Москва».

Ильдара Дадина осудили на 2,5 лишения свободы и отправили в колонию в Карелии. Там он пожаловался адвокату, что сотрудники колонии пытали его и угрожали смертью.

Супруга Дадина, журналистка Анастасии Зотовой, написала о пытках в карельской колонии в социальных сетях. Ее посты вызвали резонанс, после чего Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) начала проверку в колонии.

Но в ходе проверок, ФСИН сообщил, что информация о насилии в отношении Дадина не подтвердилась и является вымыслом. Однако в результате было принято решение перевезти активиста в неназванную колонию, ради «обеспечения личной безопасности».


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