Кыргызстанец 10 дней был пленником в Таджикистане. Что об этом известно?

Макаланы кыргыз тилинде окуңуз.Житель села Мады Кара-Сууйского района Ошской области Акжол Калбаев приехал в Ходжент по приглашению своего друга из Таджикистана.«Когда я приехал туда 14 декабря, он со своим сыном взял меня в заложники. Они изрезали мне руки и ноги, в течение 10 дней истязали меня. За освобождение требовали от моей семьи 23 тысячи долларов», — сообщил он в интервью изданию «Спутник».Калбаев рассказал, что ничего не заподозрил в обычном приглашении в гости, так как с 2011 года поддерживал со своим похитителем дружеские отношения. Они были партнерами по бизнесу.«С Набиевым Набиджоном Абдурахмановичем мы познакомились и дружили с 2011 года. […]Он ночевал у меня дома. […] Потом он женил своих детей, я туда ездил. В общем, мы дружили с тех пор, причем семьями», — сказал Калбаев в интервью радио «Азаттык».Кыргызстанец прибыл в Таджикистан, чтобы продать машину своему партнеру. После сделки бизнес-партнер пригласил Калбаева домой. Вместе с Калбаевым в гости был приглашен еще один мужчина, имя которого не называется.В доме гостей связали. По словам Калбаева, похитители сняли «нехорошее видео» со вторым гостем, после чего отпустили его. Мужчине пригрозили опубликовать видео в интернете, если он обратится в милицию.Кыргызстанца пытали и обещали продать в рабство в Афганистан после того, как его близкие пришлют выкуп. По мнению Акжола Калбаева, в ГКНБ Таджикистана на похитителей заявил таджикский предприниматель, некий Фархад. Именно на его банковский счет должен был поступить выкуп.Похищенный кыргызстанец утверждает, что Фархада также запугивали и планировали обвинить в похищении.«Фархада они привели точно так же, как привели меня, угрожали ему, фотографировали со мной, потом должны были свалить вину на него», — сказал Калбаев.Руководитель консульской службы посольства Кыргызстана в Таджикистане Сардар Мусакеев рассказал, что по поводу пропажи Акжола Калбаева в ГКНБ заявили близкие потерпевшего.По словам советника посольства Кыргызстана в Душанбе Тагинбека Кочкорбаева, Акжол Калбаев был освобожден 29 декабря сотрудниками Комитета государственной безопасности Таджикистана при посредничестве кыргызских дипломатов.Сотрудники КГБ Таджикистана передали Акжола Калбаева родственникам 30 декабря.На данным момент Калыбаев находится в больнице Оша и его состояние оценивается как удовлетворительное.По факту похищения возбуждено уголовное дело, началось следствие.В столице Таджикистана, городе Душанбе, милиция задержала Набижона Набиева и его сына. Они были арестованы по подозрению в пытках, незаконном лишении свободы человека и вымогательстве. Об этом редакции радио «Озоди» сообщил анонимный источник из МВД Таджикистана.Официально факт ареста Набиджона Набиева и его сына Хакима Министерством внутренних дел Таджикистана пока не подтвержден.Задержанный Набиджон Набиев владел в Таджикистане компанией «Таджирон», потом открыл в Оше компанию по грузоперевозкам «Голд тур Транс».Калбаев занимал должность руководителя филиала фирмы в городе Ош.

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