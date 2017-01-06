Дело по революции 2010 года: Нурлан Турсункулов и Каныбек Жороев освобождены условно-досрочно

Экс-генпрокурор Нурлан Турсункулов и бывший руководитель аппарата президента Каныбек Жороев освобождены условно-досрочно. Ранее, 31 декабря был освобожден другой осужденный по этому делу, экс-генпрокурор Эльмурза Сатыбалдиев.
Жаңылыкты кыргыз тилинде окуңуз.
Нурлан Турсункулов и Каныбек Жороев были освобождены по решению Аламединского районного суда условно-досрочно, отбыв две трети от назначенного срока. Эльмурза Сатыбалдиев был освобожден по той же причине по решению Первомайского районного суда.
При этом, освобожденные будут находится под контролем правоохранительных органов и проходить проверку специалистов Госслужбы исполнения наказаний (ГСИН).
Эльмурза Сатыбалдиев, Нурлан Турсункулов и Каныбек Жороев были приговорены к 10 годам лишения свободы Военным судом по статье «злоупотребление должностным положением» из-за гибели людей 7 апреля 2010 года.
Из четырех госслужащих, приговоренных к 10 годам лишения свободы, в заключении остается начальник управления «Альфа» ГКНБ Алмазбек Джолдошалиев. Всего по делу о революции 7 апреля проходило 28 обвиняемых.
По теме:
Экс-генпрокурора Эльмурзу Сатыбалдиева выпустили на свободу
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/166907-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.