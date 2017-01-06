Дело по революции 2010 года: Нурлан Турсункулов и Каныбек Жороев освобождены условно-досрочно

Жаңылыкты кыргыз тилинде окуңуз.Нурлан Турсункулов и Каныбек Жороев были освобождены по решению Аламединского районного суда условно-досрочно, отбыв две трети от назначенного срока. Эльмурза Сатыбалдиев был освобожден по той же причине по решению Первомайского районного суда.При этом, освобожденные будут находится под контролем правоохранительных органов и проходить проверку специалистов Госслужбы исполнения наказаний (ГСИН).Эльмурза Сатыбалдиев, Нурлан Турсункулов и Каныбек Жороев были приговорены к 10 годам лишения свободы Военным судом по статье «злоупотребление должностным положением» из-за гибели людей 7 апреля 2010 года.Из четырех госслужащих, приговоренных к 10 годам лишения свободы, в заключении остается начальник управления «Альфа» ГКНБ Алмазбек Джолдошалиев. Всего по делу о революции 7 апреля проходило 28 обвиняемых.

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