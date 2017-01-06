Теракт в Турции: Взрыв у здания суда в Измире

Взрыв прогремел у здания суда в портовом городе Измир. Двое человек погибло, около десяти ранены. По данным МИД КР среди пострадавших граждан Кыргызстана нет.
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Взрыв у здания суда 5 января в Измире унес жизни двух человек — сотрудника суда и полицейского. Около десяти человек ранены.
Взрыв произошел после того, как полицейский остановил подозрительный автомобиль у здания суда. Сидевшие в автомобиле мужчины попытались бежать и привели в действие спрятанное в машине взрывное устройство.
Нападавшие были вооружены автоматами Калашникова и гранатами. Двое из них были убиты в перестрелке, третьего разыскивает полиция.
Власти Турции утверждают, что за терактом стоит Рабочая партия Курдистана.
Днем ранее, 4 января, полиция Измира задержала 20 человек, которые предположительно связаны с террористической организацией «Исламское государство».
Все задержанные — выходцы из Северной Африки и Центральной Азии, приехавшие в Измир из турецкого города Конья. Согласно одной из версий, из того же города в Стамбул прибыл подозреваемый в совершении теракта в ночном клубе «Рейна».
Теракт в стамбульском ночном клубе произошел в новогоднюю ночь и унес жизни 39 человек, большая часть из них — иностранные граждане.
Ответственность за атаку на ночной клуб «Рейна» взяла на себя террористическая организация «Исламское государство».
Фото: Reuters
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