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Московская полиция забрала ребенка у ограбленной узбекистанки

Московская полиция забрала ребенка у ограбленной узбекистанки

Гражданка Узбекистана обратилась в полицию после ограбления. Вместе с деньгами у нее были похищены все документы. Полиция забрала у женщины годовалую дочь, аргументируя свое действие тем, что у матери нет документов на ребенка. Саму мать на трое суток посадили в изолятор.

Оригинал материала опубликован на сайте радио «Озодлик».

В Москве у гражданки Узбекистана Нилуфар Мамасаидовой сотрудники полиции забрали годовалую дочь Манижу. Вот уже 10 дней малышка находится в инфекционном отделении 1-й городской больницы столицы, сообщает агентство «Фергана» со ссылкой на юриста-правозащитника Бахрома Исмаилова.

По его словам, 25 декабря 2016 года в квартире, где гостила Нилуфар, была совершена кража. Среди украденных вещей были и документы Нилуфар и ее ребенка. В тот же день она обратилась в ОВД по району Кунцево с заявлением о краже документов, но вместо розыска преступников сотрудники РОВД «Кунцево» изъяли у матери ее дочь, мотивируя это отсутствием у нее документов. При этом саму Нилуфар поместили в ИВС РОВД «Кунцево» на трое суток.

«Сотрудники РОВД по работе с несовершеннолетними потребовали у Нилуфар доказательства, что с ней находится ее, а не чужой, ребенок. Женщина напомнила об украденных документах, показывала совместные фотографии с малышкой. Но ей сказали, что пока не установят, что это именно ее ребенок, девочка будет находиться в детской больнице. Саму Нилуфар привезли в отделение, трое суток ее там продержали без еды и элементарных условий, а затем отвезли в суд. Однако суд учел просьбу Нилуфар отпустить ее, поскольку у нее здесь ребенок, и она была отпущена. Теперь каждый день она ходит в больницу, относит Маниже питание, но к ребенку ее не пускают», –​ говорит Бахром Исмаилов.

По мнению правозащитника, несмотря на то, что сотрудники полиции по закону имели основания изъять ребенка до установления личности его матери, однако «исходя из принципа гуманности и с учетом обстоятельств, в которых оказалась потерпевшая», они могли бы не разлучать мать и дитя.

«Разлука матери с грудной еще девочкой нанесла обеим серьезную психическую травму. Более того, из-за того, что Нилуфар трое суток провела в полиции в холодном изоляторе, у нее началось воспаление лёгких. На нервной почве она похудела. То есть женщину загнали в еще более тяжелую ситуацию», –​ подчеркнул Исмаилов.

В настоящее время правозащитник занимается восстановлением документов девочки через роддом, в котором она родилась. Затем необходимо получить новое свидетельство о рождении, а также сертификаты на возвращение на родину для матери и ребенка в посольстве Узбекистана в Москве. «Только после оформления всех этих документов можно будет забрать ребенка из больницы. Мы постараемся сделать все это в максимально короткие сроки, но сейчас праздники, и пока все учреждения отдыхают», – сказал юрист.

Как напоминает «Фергана», осенью 2015 года подобная история с изъятием у матери-мигрантки грудного малыша в Санкт-Петербурге закончилась трагически. Пятимесячный Умарали Назаров скончался в Медцентре имени Цимбалина в Петербурге в ночь на 14 октября 2015 года, после того как в полицейском участке его отобрали у матери – 21-летней Зарины Юнусовой, задержанной за нарушение миграционного законодательства (просроченная регистрация).

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