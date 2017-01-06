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Бишкекчане против застройки парка «Слоники», компания обещает его не сносить

Бишкекчане против застройки парка «Слоники», компания обещает его не сносить

Проживающие близ детского парка «Слоники» вышли на митинг против сноса и застройки площадки. Они считают, что парк заменят на бизнес-центр. Застройщик обещает не сносить «Слоников».

Макаланы кыргыз тилинде окуңуз.

Бишкекчане, проживающие на улицах Айни и Токтоналиева, вышли 5 января на митинг против застройки детского парка «Слоники». Они считают, что компания TS-Group собирается снести площадку и построить на её месте бизнес-центр.

Галина Скатневская первая пришла на акцию протеста и стала одна из первых говорить о том, что парк могут снести. Она утверждает, что застройщик не брал разрешение на строительство от местных жителей, и те подписи, которые он получил, — от съемщиков, а не от владельцев квартир.

«Мы же любим этот парк. Часто выносим столы, устраиваем пиршества для детей. Проводили ярмарки, ставили батуты, дети развлекались, мы, пенсионеры, гуляли. Нам помогали акимиат и местные депутаты, но потом вот появились эти денежные мешки и начали все сносить», — сказала она.

Бишкекчане против застройки парка «Слоники», компания обещает его не сносить


Сейчас идёт первый этап строительства — вырубка деревьев. Местный житель Таалай Назаралиев сказал, что выпиливать деревья начали перед праздниками, с 25 по 28 декабря.

«Мы каждый раз возмущались, но они продолжали вырубку. Тут на площадке только около 7 пеньков. А по территории около 40 деревьев», — сказал он.

80-летняя пенсионерка Толюка Жылайканова сказала, что сама сажала эти деревья и ей стало их жалко, когда их начали вырубать.

«Было холодно, я им кричу: “Ради бога, что вы делаете!”. А они меня к подъезду ведут: “Бабушка, сидите в тепле”. Но как я могу? Я сама сажала эти деревья, я тут почти всю жизнь прожила, мои дети тут росли. Нельзя так», — сказала она.

Митинг продлился около часа, но никто из представителей мэрии Бишкека или строительной компании TS-Group к ним не вышел.

Бишкекчане против застройки парка «Слоники», компания обещает его не сносить


Местные жители, около 30 человек, подписались под требованием прекратить застройку детской площадки. Они будут обращаться в мэрию и генпрокуратуру и добиваться, чтобы парк «Слоники» не трогали.

TS-Group: Бизнес-центра не будет


Директор строительной компании TS-Group Мирлан Рыскулов сказал Kloop.kg, что бизнес-центра на месте парка не будет, и сама территория им не принадлежит.

Бишкекчане против застройки парка «Слоники», компания обещает его не сносить
План реконструкции парка и футбольного поля. На эскизе парк расположен в квадрате под цифрой 4. Фигурки животных обещают отремонтировать и покрасить в яркие цвета.
По его словам, компания будет заниматься реконструкцией парка «Слоники» и строительством футбольного поля с тренажерами. Директор компании утверждает, что большинство жителей согласились с этими планами.

«Из-за того, что местные жители мешают, мы никак не можем начать. Стройка законна. У нас даже есть подписи некоторых жильцов, где большинство жильцов согласны на реконструкцию слоников и строительства футбольного поля и установку тренажеров для детей», — сказал он.

По его словам, Мэрия Бишкека еще в 2009 году дала постановление на строительство футбольного поля и установку тренажеров. Рыскулов говорит, что жители не понимают, чем собирается заниматься компания, и поэтому они возмущаются.

Парк «Слоники» с детской площадкой находится в Бишкеке на пересечении улиц Айни и Токтоналиева.

По словам местных жителей, фигурам животных в нем уже около тридцати лет, и устанавливали их для детей еще при строительстве домов с 1961 года.

Заброшенный на протяжении почти 20 лет детский парк «Слоники» был отреставрирован активистами фонда «Городские инициативы» в 2015 году.

Бишкекчане против застройки парка «Слоники», компания обещает его не сносить


«Слоники» после реставрации. Фото: «Городские инициативы»

По словам сотрудников фонда, название «Слоники» не было придумано ими — это название давно неофициально закрепилось среди местного населения.


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