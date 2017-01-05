Выборы мэра Бишкека: Ибраимов принял вызов на дебаты от Абдылдаева



Соперником Ибраимова стал кандидат от «Онугуу-Прогресс»



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Жаңылыкты кыргыз тилинде окуңуз.Абдылдаев — кандидат на пост мэра Бишкека от фракции «Онугуу-Прогресс» — считает, что теледебаты вовлекут бишкекчан в процесс выбора градоначальника, несмотря на то, что он избирается городскими депутатами.«Выборы мэра должны быть не просто решением 45 человек, а отражением интересов всех жителей столицы. Поэтому важно, чтобы бишкекчане принимали активное участие в избирательном процессе», — сказал он в интервью информагентству «Спутник».По этой причине он бросил вызов действующему мэру Албеку Ибраимову, который будет бороться за сохранение своего кресла.«Это достойный кандидат, я давно его знаю. Все равно мы будет представлять свою программу перед депутатами, так что я без проблем выступлю и на дебатах» , — заявил Ибраимов.Пока не уточняется, на каком телеканале пройдут дебаты, но известно, что эфир состоится после 9 января — нынешний мэр попросил провести их с начала следующей недели, сославшись на состояние здоровья.Прошлые выборы мэра Бишкека проходили на безальтернативной основе. Тогда единственным кандидатом от коалиции большинства в Бишкекском горкенеше был Албек Ибраимов, который и занял кресло мэра.Теперь соперничество происходит между двумя кандидатами, но, в отличие от Абдылдаева, за Ибраимовым стоит поддержка коалиции большинства в Бишкекском горкенеше и пропрезидентской фракции социал-демократов.Выборы мэра Бишкека состоятся 11 января. Необходимость в избрании нового градоначальника возникла после того, как 11 декабря был избран новый состав Бишкекского горкенеша.

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