Суд обязал активиста опровергнуть в «Фэйсбуке» пост, оскорбляющий депутата

Жаңылыкты кыргыз тилинде окуңуз.Новость обновлена 19:44, 5 январяОктябрьский суд Бишкека постановил, что Аскарбеков должен выплатить штраф в размере 700 сомов и опровергнуть свои слова, «порочащие» депутата Дастана Бекешева.Текст должен быть опубликован в «Фэйсбуке» под постом Аскарбекова, в котором он обвинил Бекешева в мошенничестве в обществе слепых и глухих. Сам депутат в течение судебных тяжб опровергал слова активиста.Суд постановил Аскарбекова не удалять и не редактировать сам пост в течение месяца.Общественный защитник активиста Адиль Турдукулов назвал решение суда «системной и комплексной кампанией властей по подавлению свободы слова в Кыргызстане».Он подчеркнул, что решение суда направлено не против Аксарбекова, а чтобы среди пользователей кыргызского сегмента «Фэйсбука» появилась «самоцензура»«Это направлено на всех юзеров страны, потому что в другой раз критически настроенный против власти человек будет бояться что-либо высказать. Это нельзя допускать, надо остановить на данном этапе», — сказал он в интервью Kloop.kg.По его словам, защита Аскарбекова будет обжаловать решение суда.Бекешев попросил журналистов Kloop.kg связаться с ним позже, сославшись на занятость.

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