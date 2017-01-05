Суд обязал активиста опровергнуть в «Фэйсбуке» пост, оскорбляющий депутата

Оппозиционного активиста Мавляна Аскарбекова обязали написать в «Фэйсбуке» опровержение своих слов о причастности депутата Дастана Бекешева к незаконным делам в обществе слепых и глухих.
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Новость обновлена 19:44, 5 января
Октябрьский суд Бишкека постановил, что Аскарбеков должен выплатить штраф в размере 700 сомов и опровергнуть свои слова, «порочащие» депутата Дастана Бекешева.
Текст должен быть опубликован в «Фэйсбуке» под постом Аскарбекова, в котором он обвинил Бекешева в мошенничестве в обществе слепых и глухих. Сам депутат в течение судебных тяжб опровергал слова активиста.
Суд постановил Аскарбекова не удалять и не редактировать сам пост в течение месяца.
Общественный защитник активиста Адиль Турдукулов назвал решение суда «системной и комплексной кампанией властей по подавлению свободы слова в Кыргызстане».
Он подчеркнул, что решение суда направлено не против Аксарбекова, а чтобы среди пользователей кыргызского сегмента «Фэйсбука» появилась «самоцензура»
«Это направлено на всех юзеров страны, потому что в другой раз критически настроенный против власти человек будет бояться что-либо высказать. Это нельзя допускать, надо остановить на данном этапе», — сказал он в интервью Kloop.kg.
По его словам, защита Аскарбекова будет обжаловать решение суда.
Бекешев попросил журналистов Kloop.kg связаться с ним позже, сославшись на занятость.
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