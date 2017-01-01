Уличные таблички активиста Садыбакасова так и не демонтированы

Жаңылыкты кыргыз тилинде окуңуз.Активист Атай Садыбакасов установил в ночь с 13 на 14 декабря в разных частях города новые таблички с названиями улиц. Он сделал это на собственные деньги. Мэрия Бишкека обещала демонтировать таблички, как не подходящие по ГОСТу.Главная причина демонтажа табличек — нельзя ничего размещать на дорожных знаках. Начальник муниципальной службы «Бишкекасфальтсервис» Мирлан Амантуров говорил, что таблички не только снимут, но и оштрафуют самого активиста.Часть табличек действительно была демонтирована. За это на мэрию с критикой обрушились пользователи социальных сетей.Остальные таблички так и не были сняты в течение всего декабря. На утро 1 января они все так же на месте.Чтобы узнать точную причину, почему мэрия не демонтировала указатели, журналист Kloop.kg в течение декабря несколько раз обращался в мэрию и министерство внутренних дел.Начальник пресс-службы мэрии Гуля Алмамбетова ответила, что в данном случае необходимо обращаться в МВД.«На самом деле, в этом случае мэрия ничего не решает. Мы без разрешения управления патрульной милиции ничего в этом случае сделать не можем. Этим занимается УПМ, к ним и нужно обращаться», — сказала Алмамбетова.Сотрудники пресс-службы МВД, в свою очередь, считают ситуацию с указателями активиста прерогативой мэрии.Как оказалось, активист Атай Садыбакасов и сам не знает, какое будущее ожидает его указатели.«Понятия не имею. Никто не связывался насчет этого, сам сижу, жду обещанный штраф. Но к какому-то [решению] мы наверное придем, а то как-то неконструктивно получается. Кто их знает, может остался кто-то с мозгами, решили повременить», — написал Садыбакасов.Дорожные указатели были установлены в ночь с 13 на 14 декабря на некоторых улицах Бишкека. Садыбакасов назвал свои действия «ночным партизанским монтажом». Цель акции — помощь в навигации по городу жителям и гостям столицы.Садыбакасов — сын экс-президента Розы Отунбаевой — не в первый раз проводит подобные гражданские акции. В начале 2013 года активист установил 22 светильника на бульваре Молодой Гвардии, потратив на это 30 тысяч сомов.Тогда мэрия также их убрала по причине отсутствия разрешительных документов на их установку. Работники мэрии взамен установили 10 светильников соответствующих стандартам.

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