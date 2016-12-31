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Экс-генпрокурора Эльмурзу Сатыбалдиева выпустили на свободу

Экс-генпрокурора Эльмурзу Сатыбалдиева выпустили на свободу

Эльмурза Сатыбалдиев освобожден условно-досрочно по решению суда. Экс-прокурор был признан виновным в гибели людей во время апрельского переворота 2010 года и осужден на 10 лет.

Экс-прокурор Эльмурза Сатыбалдиев отбыл две трети срока от наказания, назначенного ему судом, и был выпущен условно-досрочно.

Сатыбалдиева признали виновным в гибели 87 человек 7 апреля 2010 года. Он был осужден на 10 лет лишения свободы и водворен под стражу из зала суда.

На момент публикации материала Генпрокуратура не ответила на телефонные звонки корреспондента.

Дело об апрельских событиях

При президенте Курманбеке Бакиеве Эльмурза Сатыбалдиев возглавлял Генеральную прокуратуру и занимал должность главного советника президента.

Уголовное дело против Сатыбалдиева было возбуждено по желанию родственников погибших на площади 7 апреля 2010 года. Всего по делу о революции 7 апреля проходило 28 обвиняемых.

По решению Верховного суда, Сатыбалдиев был признан виновным в применении оружия против протестантов во время апрельской революции 2010 года. Его осудили на 10 лет лишения свободы.

К десяти годам также приговорили бывшего генпрокурора Нурлана Турсункулова, главу администрации президента Каныбека Жороева и начальника управления «Альфа» ГКНБ Алмазбека Джолдошалиева.

Все они были приговорены по статье «злоупотребление должностным положением». Но в июне 2016 года суд сообщил, что к ним может быть применена амнистия, согласно которой их освободят.

Освобождение заключённых затянулось после того, как родственники пострадавших обратились в Верховный суд с возмущением, и 29 июля суд отменил примененную ранее амнистию.

По этому же делу к пожизненному сроку лишения свободы с конфискацией имущества были приговорены свергнутый президент Курманбек Бакиев и его брат Жаныбек. На данный момент они приняли политическое убежище за пределами страны и находятся в международном розыске.

В ноябре 2015 года в одном из интервью Бакиев заявил, что собирается судиться с Кыргызстаном. По его мнению, уголовные дела, заведенные на него и его семью, были «сфабрикованы».

Материал по теме: Большой митинг в Узгене: Односельчане экс-генпрокурора Сатыбалдиева потребовали его освободить


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