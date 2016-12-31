Праздник к нам приходит: Какие фильмы уходящего года подойдут к новогоднему столу

«Аномализа»

«Разрушение»

«Джульетта»

«Кловерфилд, 10» / «Комната»

«Выживший»

«Лавинг»

«Неоновый демон»

«В лучах солнца»

«Она»

«Светская жизнь»

«Холодный фронт»

Новогодний градус: 0%Режиссер: Чарли КауфманНа самом деле, не всё так плохо с кукольным фильмом Чарли Кауфмана. «Аномализа» — это меланхоличная история о любви и нелюбви, в которой подозрительные пластилиновые герои разыгрывают бурный командировочный роман. На Новый год (или, тем более, после него) фильм не подходит по простой причине собственной хитровыдуманности: об искусственном интеллекте и прочих радостях будущей жизни стоит раздумывать на свежую и отдохнувшую голову.Новогодний градус: 10%Режиссер: Жан-Марк Валле«Разрушение» можно воспринимать как новогодний фильм только в том случае, если посмотреть на прошедший 2016-й как одну большую катастрофу (что, впрочем, не так сложно). Фильм Жан-Марка Валле — терапевтический сеанс, который научит, как оправиться от тяжелых последних 12 месяцев и освежиться зарядом душевного спокойствия на последующий год.Новогодний градус: 20%Режиссер: Педро АльмодоварПраздники на берегу моря — это волшебная сказка, пусть и перечащая заснеженным традициям. В «Джульетте» праздников нет, но есть очень много воды, побережий, солнца и прекрасных женщин: один из самых нешокирующих фильмов Педро Альмодовара, он не подойдет к новогоднему застолью разве что из-за двух постельных сцен.Новогодний градус: 30%Режиссер: Дэвид Трахтенберг / Леонард АбрахамсонТриллер «Кловерфилд, 10» и драму «Комната» роднят разве что две детали. Обе картины вышли в начале этого года, и в обоих из них большая часть сюжета разворачивается внутри запертого помещения. Выбор зависит лишь от ваших предпочтений: хотите адреналиновый выброс — берите вариант первый, мечтаете о трогательной, согревающей сердце истории — возьмитесь за вариант второй. Снега и новогодних елок вы не увидите, но голливудский хэппи энд и поднятое настроение гарантированы.Новогодний градус: 40%Режиссер: Алехандро Гонсалес ИньярритуРаз уж со снегом на этот Новый год нам повезло, то дополнить картину можно нашумевшим «Выжившим». Горы, сугробы, медведи и Ди Каприо, которому не грех и тост посвятить — пусть оскароносная картина Иньярриту и не зарядит гостей дозой позитива, но точно их взбодрит.Новогодний градус: 50%Режиссер: Джефф НиколсИстория о том, как два привлекательных, воспитанных и приятных американца невольно пошли против системы: легендарное дело Лавинг против Виргинии 1967 года удостоилось экранизации лишь этой весной. «Лавинг» — это как бальзам на душу после года, полного ксенофобии и грязной политики. Фильм, в котором отстаивается мысль, что одна жизнь равна одному миллиону жизней, нигде не будет лишним.Новогодний градус: 60%Режиссер: Николас Виндинг РефнВам может показаться, что коктейль из «Неонового демона» и новогоднего празднества — это пьяная шутка вашего несмешного знакомого. И вы, в определенной степени, будете правы. Каннибализм, некрофилия и прочие жестокости лосанджелевского подиума — это вам не «Ирония судьбы», но по крайней мере фильм Рефна сияет ярче любой рождественской елки в мире и окрашивает любое помещение палитрой из внеземных красок.Новогодний градус: 70%Режиссер: Виталий МанскийТем, кому нужен не советский фильм, а ностальгическое настроение и пионерский дух, на Новый год можно поставить документальный фильм о Северной Корее «В лучах солнца». Снятая при практически криминальных обстоятельствах, документалка Виталия Манского украсит новогоднюю атмосферу хором школьников в красных галстуках и искренними слезами на глазах юной пионерки.Новогодний градус: 80%Режиссер: Пол ВерхувенФранцузский будничный шарм даст фору любой другой постсоветской предпраздничной суете — в ситуациях, где мы видим суматоху и излишний социальный контакт, француз присаживается за столик и заказывает кофе. Пусть «Она» и разбавляется определенной долей скандальности (например, постоянно повторяющимися сценами изнасилования неприлично красивой Изабель Юппер), комичность картины в итоге всё равно побеждает. Никакого неприятного послевкусия или, тем более, похмелья.Новогодний градус: 90%Режиссер: Вуди АлленЧестно говоря, сюда можно поставить любой из последних пяти фильмов Вуди Аллена — и результат будет одинаково хорош. «Светская жизнь», как и «Полночь в Париже» или «Римские приключения» — абсолютно ненавязчивое и лучезарное кино с улыбающимися и по-приятному меланхоличными главными героями. Рекомендуется к просмотру при комнатной температуре, применять в случае повышенного уровня социального напряжения за столом.Новогодний градус: 100%Режиссер: Роман ВолобуевЕдинственный фильм этого списка, в котором действительно фигурирует Новый год. Впрочем, для него этот праздник — скорее предлог, нежели первопричина. Этот летний фильм, поставленный в миловидной хижине на живописном берегу Нормандии, тем не менее идеально вписывается в контекст любого праздничного застолья. В течение его двухчасового хронометража мало что происходит: красивые тела бродят по периферии кадра и изредка кидаются обрывками фраз. Именно такие фильмы, на которые никто не будет отвлекаться, и нужны новогоднему столу. Потому что праздники — это о людях, еде и фейерверках, а наверстать упущенное в киномире можно и на каникулах.

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