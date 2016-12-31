Авторизация
 
  • 09:16 – Как доказать ребенку, что Дед Мороз существует 
  • 09:16 – Кэрри Фишер и Дебби Рейнольдс похоронят в одной могиле на кладбище Форест Лон 
  • 09:14 – Паулина Андреева доказала верность Федору Бондарчуку 
  • 09:10 – Посол Греции в Бразилии убит. Что известно? 


Праздник к нам приходит: Какие фильмы уходящего года подойдут к новогоднему столу

Праздник к нам приходит: Какие фильмы уходящего года подойдут к новогоднему столу

Новогодний стол, как и футбол, никогда не меняется: аккуратно расфасованные порции оливье, свежие мандарины и, естественно, «Ирония судьбы» по телевизору. Маркетологи и киноделы всячески стараются этот расклад переменить, забрасывая зрителя новыми душещипательными новогодними историями, но ситуацию можно взять и в свои руки. Скажем так, убить двух зайцев одним выстрелом — и настроение соответствующее задать, и горячую киноновинку оценить.

«Аномализа»


Новогодний градус: 0%

Праздник к нам приходит: Какие фильмы уходящего года подойдут к новогоднему столу
Режиссер: Чарли Кауфман

На самом деле, не всё так плохо с кукольным фильмом Чарли Кауфмана. «Аномализа» — это меланхоличная история о любви и нелюбви, в которой подозрительные пластилиновые герои разыгрывают бурный командировочный роман. На Новый год (или, тем более, после него) фильм не подходит по простой причине собственной хитровыдуманности: об искусственном интеллекте и прочих радостях будущей жизни стоит раздумывать на свежую и отдохнувшую голову.

«Разрушение»


Новогодний градус: 10%

Праздник к нам приходит: Какие фильмы уходящего года подойдут к новогоднему столу
Режиссер: Жан-Марк Валле
«Разрушение» можно воспринимать как новогодний фильм только в том случае, если посмотреть на прошедший 2016-й как одну большую катастрофу (что, впрочем, не так сложно). Фильм Жан-Марка Валле — терапевтический сеанс, который научит, как оправиться от тяжелых последних 12 месяцев и освежиться зарядом душевного спокойствия на последующий год.

«Джульетта»


Новогодний градус: 20%

Праздник к нам приходит: Какие фильмы уходящего года подойдут к новогоднему столу
Режиссер: Педро Альмодовар

Праздники на берегу моря — это волшебная сказка, пусть и перечащая заснеженным традициям. В «Джульетте» праздников нет, но есть очень много воды, побережий, солнца и прекрасных женщин: один из самых нешокирующих фильмов Педро Альмодовара, он не подойдет к новогоднему застолью разве что из-за двух постельных сцен.

«Кловерфилд, 10» / «Комната»


Новогодний градус: 30%

Праздник к нам приходит: Какие фильмы уходящего года подойдут к новогоднему столу
Режиссер: Дэвид Трахтенберг / Леонард Абрахамсон


Триллер «Кловерфилд, 10» и драму «Комната» роднят разве что две детали. Обе картины вышли в начале этого года, и в обоих из них большая часть сюжета разворачивается внутри запертого помещения. Выбор зависит лишь от ваших предпочтений: хотите адреналиновый выброс — берите вариант первый, мечтаете о трогательной, согревающей сердце истории — возьмитесь за вариант второй. Снега и новогодних елок вы не увидите, но голливудский хэппи энд и поднятое настроение гарантированы.

«Выживший»


Новогодний градус: 40%

Праздник к нам приходит: Какие фильмы уходящего года подойдут к новогоднему столу
Режиссер: Алехандро Гонсалес Иньярриту


Раз уж со снегом на этот Новый год нам повезло, то дополнить картину можно нашумевшим «Выжившим». Горы, сугробы, медведи и Ди Каприо, которому не грех и тост посвятить — пусть оскароносная картина Иньярриту и не зарядит гостей дозой позитива, но точно их взбодрит.

«Лавинг»


Новогодний градус: 50%

Праздник к нам приходит: Какие фильмы уходящего года подойдут к новогоднему столу
Режиссер: Джефф Николс


История о том, как два привлекательных, воспитанных и приятных американца невольно пошли против системы: легендарное дело Лавинг против Виргинии 1967 года удостоилось экранизации лишь этой весной. «Лавинг» — это как бальзам на душу после года, полного ксенофобии и грязной политики. Фильм, в котором отстаивается мысль, что одна жизнь равна одному миллиону жизней, нигде не будет лишним.

«Неоновый демон»


Новогодний градус: 60%

Праздник к нам приходит: Какие фильмы уходящего года подойдут к новогоднему столу
Режиссер: Николас Виндинг Рефн


Вам может показаться, что коктейль из «Неонового демона» и новогоднего празднества — это пьяная шутка вашего несмешного знакомого. И вы, в определенной степени, будете правы. Каннибализм, некрофилия и прочие жестокости лосанджелевского подиума — это вам не «Ирония судьбы», но по крайней мере фильм Рефна сияет ярче любой рождественской елки в мире и окрашивает любое помещение палитрой из внеземных красок.

«В лучах солнца»


Новогодний градус: 70%

Праздник к нам приходит: Какие фильмы уходящего года подойдут к новогоднему столу
Режиссер: Виталий Манский


Тем, кому нужен не советский фильм, а ностальгическое настроение и пионерский дух, на Новый год можно поставить документальный фильм о Северной Корее «В лучах солнца». Снятая при практически криминальных обстоятельствах, документалка Виталия Манского украсит новогоднюю атмосферу хором школьников в красных галстуках и искренними слезами на глазах юной пионерки.

«Она»


Новогодний градус: 80%

Праздник к нам приходит: Какие фильмы уходящего года подойдут к новогоднему столу
Режиссер: Пол Верхувен


Французский будничный шарм даст фору любой другой постсоветской предпраздничной суете — в ситуациях, где мы видим суматоху и излишний социальный контакт, француз присаживается за столик и заказывает кофе. Пусть «Она» и разбавляется определенной долей скандальности (например, постоянно повторяющимися сценами изнасилования неприлично красивой Изабель Юппер), комичность картины в итоге всё равно побеждает. Никакого неприятного послевкусия или, тем более, похмелья.

«Светская жизнь»


Новогодний градус: 90%

Праздник к нам приходит: Какие фильмы уходящего года подойдут к новогоднему столу
Режиссер: Вуди Аллен


Честно говоря, сюда можно поставить любой из последних пяти фильмов Вуди Аллена — и результат будет одинаково хорош. «Светская жизнь», как и «Полночь в Париже» или «Римские приключения» — абсолютно ненавязчивое и лучезарное кино с улыбающимися и по-приятному меланхоличными главными героями. Рекомендуется к просмотру при комнатной температуре, применять в случае повышенного уровня социального напряжения за столом.

«Холодный фронт»


Новогодний градус: 100%

Праздник к нам приходит: Какие фильмы уходящего года подойдут к новогоднему столу
Режиссер: Роман Волобуев


Единственный фильм этого списка, в котором действительно фигурирует Новый год. Впрочем, для него этот праздник — скорее предлог, нежели первопричина. Этот летний фильм, поставленный в миловидной хижине на живописном берегу Нормандии, тем не менее идеально вписывается в контекст любого праздничного застолья. В течение его двухчасового хронометража мало что происходит: красивые тела бродят по периферии кадра и изредка кидаются обрывками фраз. Именно такие фильмы, на которые никто не будет отвлекаться, и нужны новогоднему столу. Потому что праздники — это о людях, еде и фейерверках, а наверстать упущенное в киномире можно и на каникулах.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/165578-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.2301
-0.25%
72.8439
+0.48%
1.1413
-0.88%
0.2079
-0.29%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Порошенко уходит в отставку по состоянию здоровья: президенту Украины требуется срочная операция
  • 18:22
  • 1 351
  • 0
Доктор Лиза разбилась в самолете: биография, общественная деятельность, личная жизнь
  • 13:02
  • 1 265
  • 0
Фото погибших в авиакатастрофе в Сочи 25 декабря 2016 (25.12.2016)
  • 11:30
  • 1 010
  • 0
Список пассажиров разбившегося самолета Ту-154 под Сочи
  • 09:12
  • 919
  • 0
Авиакатастрофа в Сочи 2016: снимок со спутника с места катастрофы многое объясняет
  • 17:28
  • 885
  • 0
Очевидец рассказал о
  • 07:07
  • 866
  • 0
Список и Фото всех погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи 25 12 2016
  • 18:55
  • 837
  • 0
Шустер Лайф последний выпуск (23.12.2016) смотреть онлайн
  • 16:04
  • 713
  • 0
Как доказать ребенку, что Дед Мороз существует
  • 09:16
  • 0
  • 0
Кэрри Фишер и Дебби Рейнольдс похоронят в одной могиле на кладбище Форест Лон
  • 09:16
  • 0
  • 0
Паулина Андреева доказала верность Федору Бондарчуку
  • 09:14
  • 0
  • 0
Посол Греции в Бразилии убит. Что известно?
  • 09:10
  • 55
  • 0
Праздник к нам приходит: Какие фильмы уходящего года подойдут к новогоднему столу
  • 09:10
  • 0
  • 0
Все буде смачно: новогодние салаты (эфир от 31.12.2016)
  • 09:00
  • 0
  • 0
Орел и Решка. Кругосветка: Нант (эфир от 31.12.2016)
  • 09:00
  • 0
  • 0
Курс доллара на сегодня, 31 декабря 2016: доллар закрыл год выше 60 рублей
  • 08:59
  • 0
  • 0
Как доказать ребенку, что Дед Мороз существует
  • 09:16
  • 0
  • 0
Кэрри Фишер и Дебби Рейнольдс похоронят в одной могиле на кладбище Форест Лон
  • 09:16
  • 0
  • 0
Праздник к нам приходит: Какие фильмы уходящего года подойдут к новогоднему столу
  • 09:10
  • 0
  • 0
Все буде смачно: новогодние салаты (эфир от 31.12.2016)
  • 09:00
  • 0
  • 0
Орел и Решка. Кругосветка: Нант (эфир от 31.12.2016)
  • 09:00
  • 0
  • 0
Курс доллара на сегодня, 31 декабря 2016: доллар закрыл год выше 60 рублей
  • 08:59
  • 0
  • 0
Полина Гагарина беременна второй раз: певица подтвердила свою беременность в прямом эфире шоу «Голос»
  • 08:59
  • 0
  • 0
СТОЛОТО миллиард в новогоднюю ночь: где купить билет, цена, как играть
  • 08:54
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров