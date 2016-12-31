Угадай новогодний фильм по кадру

Ежегодно в преддверии Нового года, да и в сам праздник, мы в сотый раз пересматриваем старые добрые праздничные фильмы. Но так ли хорошо мы их знаем? Предлагаем вам узнать фильмы по кадру.
В каком фильме вы видели этого мальчугана?
Одинокий новый год
Плохой санта
Проживи в новогодней шкуре
Правильно!
Неправильно!
В каком фильме играла малышка Тейлор Момсен?
Гринч, похититель рождества
Санта Клаус
Ушёл под новый год
Правильно!
Неправильно!
Герой какого фильма выбрал оригинальный способ признаться в любви?
Старый новый год
Как раз под Рождество
Реальная любовь
Правильно!
Неправильно!
Этот мальчишка был младшим братом главного героя и в кино, и в жизни
Деннис – мучитель
Зови меня Санта-Клаус
Один дома
Правильно!
Неправильно!
Вупи Голдберг в роли Санта Клауса... Мы серьезно
Одинокий Санта желает познакомиться
Зови меня Санта-Клаус
Вот и Рождество
Правильно!
Неправильно!
Это, пожалуй, один из самых лучших российских новогодних фильмов
Президент и его внучка
Бедная Саша
Елки
Правильно!
Неправильно!
В каком фильме сыграла эта милая кудрявая девочка?
Кудряшка Сью
Семья напрокат
Неспящие в Сиэтле
Правильно!
Неправильно!
В этом фильме молодая Сандра Баллок влюбляется в незнакомца, спасает ему жизнь... и влюбляется в его брата
Роман по переписке
Пока ты спал
Свадьба на Рождество
Правильно!
Неправильно!
Маленький мальчик помогает папе найти любовь
Вам письмо
Чудо на 34-й улице
Неспящие в Сиэтле
Правильно!
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Этих двоих жизнь столкнула несколько раз, пока они не поняли, что это - любовь
Больше, чем любовь
Один день
Больше, чем секс
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Материал по теме: Новогодние фильмы, но не о празднике
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