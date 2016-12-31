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Угадай новогодний фильм по кадру

Угадай новогодний фильм по кадру

Ежегодно в преддверии Нового года, да и в сам праздник, мы в сотый раз пересматриваем старые добрые праздничные фильмы. Но так ли хорошо мы их знаем? Предлагаем вам узнать фильмы по кадру.


В каком фильме вы видели этого мальчугана?
Угадай новогодний фильм по кадру

Одинокий новый год
Плохой санта
Проживи в новогодней шкуре
Правильно!
Неправильно!
В каком фильме играла малышка Тейлор Момсен?
Угадай новогодний фильм по кадру

Гринч, похититель рождества
Санта Клаус
Ушёл под новый год
Правильно!
Неправильно!
Герой какого фильма выбрал оригинальный способ признаться в любви?
Угадай новогодний фильм по кадру

Старый новый год
Как раз под Рождество
Реальная любовь
Правильно!
Неправильно!
Этот мальчишка был младшим братом главного героя и в кино, и в жизни
Угадай новогодний фильм по кадру

Деннис – мучитель
Зови меня Санта-Клаус
Один дома
Правильно!
Неправильно!
Вупи Голдберг в роли Санта Клауса... Мы серьезно
Угадай новогодний фильм по кадру

Одинокий Санта желает познакомиться
Зови меня Санта-Клаус
Вот и Рождество
Правильно!
Неправильно!
Это, пожалуй, один из самых лучших российских новогодних фильмов
Угадай новогодний фильм по кадру

Президент и его внучка
Бедная Саша
Елки
Правильно!
Неправильно!
В каком фильме сыграла эта милая кудрявая девочка?
Угадай новогодний фильм по кадру

Кудряшка Сью
Семья напрокат
Неспящие в Сиэтле
Правильно!
Неправильно!
В этом фильме молодая Сандра Баллок влюбляется в незнакомца, спасает ему жизнь... и влюбляется в его брата
Угадай новогодний фильм по кадру

Роман по переписке
Пока ты спал
Свадьба на Рождество
Правильно!
Неправильно!
Маленький мальчик помогает папе найти любовь
Угадай новогодний фильм по кадру

Вам письмо
Чудо на 34-й улице
Неспящие в Сиэтле
Правильно!
Неправильно!
Этих двоих жизнь столкнула несколько раз, пока они не поняли, что это - любовь
Угадай новогодний фильм по кадру

Больше, чем любовь
Один день
Больше, чем секс
Правильно!
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Угадай новогодний фильм по кадру

Угадай новогодний фильм по кадру
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Материал по теме: Новогодние фильмы, но не о празднике


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