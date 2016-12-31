Авторизация
 
  • 04:26 – Божена Рынска высказывания о погибших ТУ-154 
  • 04:26 – В Якутии давят медведя Уралами видео 
  • 04:26 – Тайная вечеря, омерзительная восьмерка и что делал в женских общежитиях Дмитрий Нагиев 
  • 04:03 – "Дом-2" новости и слухи сегодня, 31.12.2016: на 6 дней раньше скандальные новости и сплетни "Дом-2" 31 декабря 


Посол Греции в Бразилии убит. Что известно?

Посол Греции в Бразилии убит. Что известно?

Греческий посол Кириакос Амиридис пропал без вести, после чего его тело было найдено в сгоревшем автомобиле. В убийстве обвиняют бразильского полицейского.

Посол Греции в Бразилии Кириакос Амиридис пропал в понедельник 26 декабря. Было известно, что из города Бразилиа он направился в Рио-де-Жанейро, где хотел провести рождественские праздники с семьей супруги.

В среду 28 декабря супруга посла Француаза Амиридис сообщила о его пропаже в полицию. Супруги прожили вместе 15 лет, у них есть 10-летняя дочь.

На следующий день 29 декабря под эстакадой в пригороде Рио-де-Жанейро был найден обгоревший автомобиль, в котором находился труп неизвестного мужчины. Тело обгорело настолько, что только после тщательной экспертизы было выяснено, что это — пропавший греческий посол.

Посол Греции в Бразилии убит. Что известно?
Машина посла. Фото: BBC
Полиция нашла убийцу уже 30 декабря. По версии следствия, посол был убит в своей квартире полицейским — предположительно любовником Француазы Амиридис. После убийства тело было перенесено в арендованный автомобиль и подожжено. В квартире посла обнаружены следы крови.

Полицейский Серджио Гомес Морейра Фильо уже признался в убийстве дипломата. Француазу Амиридис арестовали вместе с убийцей и его двоюродным братом.

Следователь Эваристо Магаладас утверждает, что убийство было запланированным. Более того, убийца пообещал своему двоюродному брату 25 тысяч долларов за помощь в сокрытии трупа.

Президент Бразилии Мишел Темер уже принес свои соболезнования семье убитого и народу Греции. Посольство Греции не дает никаких комментариев.

Кириакос Амиридис занял пост посла Греции в Бразилии в начале 2016 года, до того он в течение четырех лет был послом в Ливии, а с 2001 по 2004 был консулом Греции в Рио-де-Жанейро.

Фото: The Times


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/165526-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.2301
-0.25%
72.8439
+0.48%
1.1413
-0.88%
0.2079
-0.29%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Порошенко уходит в отставку по состоянию здоровья: президенту Украины требуется срочная операция
  • 18:22
  • 1 341
  • 0
Доктор Лиза разбилась в самолете: биография, общественная деятельность, личная жизнь
  • 13:02
  • 1 263
  • 0
Фото погибших в авиакатастрофе в Сочи 25 декабря 2016 (25.12.2016)
  • 11:30
  • 998
  • 0
Список пассажиров разбившегося самолета Ту-154 под Сочи
  • 09:12
  • 917
  • 0
Авиакатастрофа в Сочи 2016: снимок со спутника с места катастрофы многое объясняет
  • 17:28
  • 877
  • 0
Очевидец рассказал о
  • 07:07
  • 860
  • 0
Список и Фото всех погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи 25 12 2016
  • 18:55
  • 830
  • 0
Шустер Лайф последний выпуск (23.12.2016) смотреть онлайн
  • 16:04
  • 711
  • 0
Божена Рынска высказывания о погибших ТУ-154
  • 04:26
  • 0
  • 0
В Якутии давят медведя Уралами видео
  • 04:26
  • 0
  • 0
Тайная вечеря, омерзительная восьмерка и что делал в женских общежитиях Дмитрий Нагиев
  • 04:26
  • 0
  • 0
  • 04:03
  • 0
  • 0
Победитель шоу
  • 04:03
  • 0
  • 0
Валокордин инструкция по применению в каплях цена
  • 03:53
  • 2
  • 0
Египет, когда откроют для российских туристов: последние новости сегодня, 27 декабря, о полетах
  • 03:53
  • 2
  • 0
Посол Греции в Бразилии убит. Что известно?
  • 03:34
  • 28
  • 0
Божена Рынска высказывания о погибших ТУ-154
  • 04:26
  • 0
  • 0
В Якутии давят медведя Уралами видео
  • 04:26
  • 0
  • 0
Тайная вечеря, омерзительная восьмерка и что делал в женских общежитиях Дмитрий Нагиев
  • 04:26
  • 0
  • 0
  • 04:03
  • 0
  • 0
Победитель шоу
  • 04:03
  • 0
  • 0
Валокордин инструкция по применению в каплях цена
  • 03:53
  • 2
  • 0
Египет, когда откроют для российских туристов: последние новости сегодня, 27 декабря, о полетах
  • 03:53
  • 2
  • 0
Посол Греции в Бразилии убит. Что известно?
  • 03:34
  • 28
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров