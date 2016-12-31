Посол Греции в Бразилии убит. Что известно?

Посол Греции в Бразилии Кириакос Амиридис пропал в понедельник 26 декабря. Было известно, что из города Бразилиа он направился в Рио-де-Жанейро, где хотел провести рождественские праздники с семьей супруги.В среду 28 декабря супруга посла Француаза Амиридис сообщила о его пропаже в полицию. Супруги прожили вместе 15 лет, у них есть 10-летняя дочь.На следующий день 29 декабря под эстакадой в пригороде Рио-де-Жанейро был найден обгоревший автомобиль, в котором находился труп неизвестного мужчины. Тело обгорело настолько, что только после тщательной экспертизы было выяснено, что это — пропавший греческий посол.Машина посла. Фото: BBCПолиция нашла убийцу уже 30 декабря. По версии следствия, посол был убит в своей квартире полицейским — предположительно любовником Француазы Амиридис. После убийства тело было перенесено в арендованный автомобиль и подожжено. В квартире посла обнаружены следы крови.Полицейский Серджио Гомес Морейра Фильо уже признался в убийстве дипломата. Француазу Амиридис арестовали вместе с убийцей и его двоюродным братом.Следователь Эваристо Магаладас утверждает, что убийство было запланированным. Более того, убийца пообещал своему двоюродному брату 25 тысяч долларов за помощь в сокрытии трупа.Президент Бразилии Мишел Темер уже принес свои соболезнования семье убитого и народу Греции. Посольство Греции не дает никаких комментариев.Кириакос Амиридис занял пост посла Греции в Бразилии в начале 2016 года, до того он в течение четырех лет был послом в Ливии, а с 2001 по 2004 был консулом Греции в Рио-де-Жанейро.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/165526-news.html