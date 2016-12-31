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Новогодние фильмы, но не о празднике

Новогодние фильмы, но не о празднике

Рождественские и новогодние фильмы — это отдельная «каста» в кино, наполненная неким волшебством и верой в чудо. Для тех, у кого «ожидание чуда» уже набило оскомину, мы подобрали семь новогодних фильмов, где праздник — совсем не главное.

В преддверии праздников фильмы о добрых семьях, чуде и Дедах Морозах представляют основной контент любого телеканала. Фантазия «рождественских» режиссеров, кажется, неиссякаема — даже Вупи Голдберг успела сыграть Санта Клауса.

Так как праздничного кино будет предостаточно на любом из телеканалов, мы решили подобрать для вас список фильмов, где сам праздник есть — но не является основной темой кино.

Отпуск по обмену



Мелодрама

Новогодние фильмы, но не о празднике


Пускай то, что действие фильма происходит во время Рождества, вас не путает. Праздник в этом фильме не является главным героем. На самом деле это поразительная история о любви, дружбе и том, что затянувшиеся отношения нужно заканчивать.



Просмотр очень доброй, но не набивающей оскомину, ленты, может пробудить желание уехать в отпуск, поменявшись домом с незнакомцем. Особенно если у вас, как и у героев фильма, сложности в личной жизни.


Джек Фрост



Семейный фильм

Новогодние фильмы, но не о празднике


Мальчик, снеговик и новогоднее желание. Но нет, это фильм не о празднике. Это фильм о втором шансе.



Так Джек Фрост, который большую часть своей жизни провел в разъездах и погиб в автокатастрофе, получает второй шанс — он может наладить отношения с сыном. Правда, находясь в образе снеговика. Это поразительная, добрая история, веселая и грустная одновременно — ведь снеговики могут растаять.


8 женщин



Мюзикл

Новогодние фильмы, но не о празднике


Вся семья собирается на празднование Рождества… Но фильм не о празднике. Он о тайнах, которые всегда раскрываются.



Итак, семья, состоящая из массы женщин и одного мужчины, собирается на празднование в поместье. А утром мужчину находят убитым. Восемь женщин — одна из которых, возможно, убийца — начинают свое расследование. Внешне счастливая семья оказывается полной тайн.

Фильм же наполнен потрясающей музыки и не менее потрясающими женщинами — настоящими дивами французского и мирового кино.


Поменяться местами



Комедия

Новогодние фильмы, но не о празднике


Украшенная елка, маскарад… а фильм снова не о празднике. Он о жестокости корпоративного мира Уолл Стрит.



Старая и даже весьма добрая комедия рассказывает о добропорядочном бизнесмене и парне с улицы, которых меняют местами богачи с Уолл-Стрит — из-за пари ценою в доллар.


Гремлины



Ужасы

Новогодние фильмы, но не о празднике


Подарком на Рождество стал очаровательный пушистый зверек Магвай, способный растрогать даже камень. Но фильм не о подарках вовсе, он об аннотации к ним.



Казалось бы, праздники — это веселое и доброе время, но не тут то было. Стивену Спилбергу удалось передать атмосферу ужаса и того, каким месивом может быть Рождество. Просмотр этого фильма вернет вас в детство и заставит запомнить раз и навсегда — не кормите гремлинов после полуночи.


Неспящие в Сиэтле



Мелодрама

Новогодние фильмы, но не о празднике


В рождественскую радиопрограмму дозванивается маленький мальчик, который хочет вернуть толику счастья в жизнь своего отца. Мама мальчика погибла.

Но не спешите рыдать и ждать рождественского чуда — чудо, конечно, будет, но это скорее чудо технологий. О чем фильм? О том, что Мэг Райан и Том Хэнкс отличная пара, как ни крути.



Фильмы «Вам письмо» и «Неспящие в Сиэтле» — одни из лучших романтических мелодрам, снятых в кино и, определенно, лучшие фильмы режиссера Норы Эфрон.

В обеих лентах играют Хэнкс и Райан — этот тандем не надоедает.


Последний отпуск



Комедия

Новогодние фильмы, но не о празднике


Главная героиня фильма много работает на не самой лучшей работе в мире, не дает себе шанса завести личную жизнь и к тому же узнает, что больна раком. Где праздник?

Праздник на горнолыжном курорте, на который она отправляется доживать свои дни, собрав все последние ресурсы. Тогда то уж оказывается, что если зажить полной жизнью, то… Но дальше смотрите сами.



Это очень трогательная комедия, пропагандирующая гедонизм, как образ жизни. После просмотра есть захочется вкусно, смеяться — громко, да и вообще — наслаждаться жизнью. Так что новогодний стол придется кстати.

Материал по теме: Итоги: Лучшие фильмы 2016 года по версии Kloop.kg


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