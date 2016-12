Кайрат Примбердиев взял третье место в финале шоу «Голос»

В финале каждый из участников исполнил две песни сольно, и одну — со своим наставником. Все песни максимально раскрывали возможности исполнителей, показывая их универсальность. Победитель шоу был определен зрительским голосованием.Кроме того, финалисты исполнили две песни вместе.Песня «Жить» была очень уместна в связи с последними трагическими новостями в России. Она была написана композитором Александром Матвиенко для благотворительного проекта. Вместе с финалистами песню исполнили ранее выбывшие участники проекта и наставники шоу.Также финалистами был исполнен кавер на песню «Ti amo» Умберто Тоцци. Точнее говоря, на музыку этого хита был наложен русский текст, который и был спет финальной четверкой участников проекта «Голос».По итогам голосования первым из финала выбыл Сардор Милано.Программу Сардора составили песни «Circle of Life», «Улетай на крыльях ветра», «Навек».«Circle of Life» — саундтрек к полнометражному мультфильму Диснея «Король Лев». После выхода мультфильма песня была номинирована на «Оскар», «Золотой глобус» и «Грэмми».«Улетай на крыльях ветра» — песня из оперы Александра Бородина «Князь Игорь».Вместе с наставницей Полиной Гагариной Сардор исполнил песню «Навек». Сингл был записан в 2013 году и является одним из популярных хитов Полины Гагариной.Кайрат Примбердиев выбыл из финала следом за Сардором Милано.Программу Кайрата составили хит Джо Кокера «Unchain my heart», романс «Как молоды мы были» и песня Димы Билана «Trouble».«Unchain my heart» — это песня из одноименного альбома Джо Кокера. Кавер-версию хита записывали многие артисты, в том числе и актер Хью Лори, известный по роли врача в сериале «Доктор Хаус».«Как молоды мы были» — песня была создана композитором Александрой Пахмутовой и поэтом Николаем Добронравовым для фильма «Моя любовь на третьем курсе».Вместе с наставником Примбердиев исполнил песню «Trouble». Песня была выпущена в девятом альбоме Димы Билана «Не молчи».В ожидании финала музыкального шоу, у поклонников проекта сложилось мнение, что победителем станет Александр Панайотов — как уже более известный, устоявшийся артист с большим количеством фанатов. Однако Александр по итогам голосования занял лишь второе место.Программу финала Панайотова составили песни «Careless Whisper», «Исповедь» и «Я слушал дождь».«Careless Whisper» — один из ярких хитов британского музыканта Джорджа Майкла, умершего совсем недавно — 25 декабря.«Исповедь» — песня Валерия Леонтьева, записанная еще в 1994 году и вошедшая в 2005 году в двенадцатый альбом музыкантаВместе с наставником Григорием Лепсом Панайотов исполнил песню «Я слушал дождь» — песня впервые исполнялась на проекте.Победителем пятого сезона стала певица Дарья Антонюк. В ее финальную программу вошли песни «Дорогой длинною», «Without You» и «Твой голос».«Дорогой длинною» — этот романс ранее исполняли Нани Брегвадзе, Тамара Гвердцители и даже Александр Вертинский.«Without You» — хит Мэрайи Кэрри, который до сих пор является одной из наиболее популярных ее песен.Обычно песню «Твой голос» Леонид Агутин исполняет со своей супругой Анжеликой Варум. Но на финале проекта «Голос» песню исполнила Дарья Антонюк.Так закончился пятый сезон вокального проекта «Голос», выходящего на «Первом канале» с 2012 года. Шоу является адаптацией голландского проекта «The Voice of Holland».

