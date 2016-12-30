Возбуждено дело против милиционеров за бездействие из-за продажи мяса павших животных

Генпрокуратура возбудила два уголовных дела по факту торговли мясом павших животных на Ошском рынке. Одно из них на милиционеров за то, что они бездействовали, когда велась продажа некачественного мяса.
По факту торговли мясом павших животных на Ошском рынке в Бишкеке возбудили два уголовных дела. По одному из них проходят милиционеры Ленинского района.
Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, первое дело возбуждено по статьям «Мошенничество» и «Незаконное предпринимательство», а второе в отношении должностных лиц следственно-оперативной группы ОВД Ленинского района по статье «Злоупотребление должностным положением» Уголовного кодекса.
«Указанные должностные лица вопреки интересам службы, проявляя заинтересованность в неприятии мер по пресечению незаконной торговли, несмотря на неоднократные требования журналистов, скрылись с места происшествия», — говорится в сообщении.
В настоящее время по данным уголовным делам ведется следствие.
«Также прокуратура внесла представление в Госинспекцию по ветеринарной и фитосанитарной безопасности об устранении нарушения закона», — говорится в сообщении.
В конце декабря 2016 года мэрия Бишкека сообщила, что сотрудники администрации и милиции Ленинского района Бишкека провели совместный ночной рейд по мясным отделам Ошского рынка.
По итогам проверки администрации города не нашли в точках продажи некачественное мясо. У всех продавцов, по сообщению мэрии, имеются разрешительные документы на поставку и продажу мяса.
Проверки мясных отделов на Ошском рынке началась после сюжета на КТРК о точках продажи мяса павших животных и последовавшего за этим поручения вице-премьер-министра Мухамметкалыя Абулгазиева.
В репортаже журналисты сообщили, что на Ошском рынке ведется стихийная торговля мясом павших животных, которое затем из-за низкой цены покупают колбасные цеха.Материалы по теме:
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