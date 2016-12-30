Возбуждено дело против милиционеров за бездействие из-за продажи мяса павших животных



МВД будет искать чиновников, виновных в продаже мяса павших животных



Мэрия Бишкека не нашла мясо павших животных на Ошском рынке



По факту торговли мясом павших животных на Ошском рынке в Бишкеке возбудили два уголовных дела. По одному из них проходят милиционеры Ленинского района.Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, первое дело возбуждено по статьям «Мошенничество» и «Незаконное предпринимательство», а второе в отношении должностных лиц следственно-оперативной группы ОВД Ленинского района по статье «Злоупотребление должностным положением» Уголовного кодекса.«Указанные должностные лица вопреки интересам службы, проявляя заинтересованность в неприятии мер по пресечению незаконной торговли, несмотря на неоднократные требования журналистов, скрылись с места происшествия», — говорится в сообщении.В настоящее время по данным уголовным делам ведется следствие.«Также прокуратура внесла представление в Госинспекцию по ветеринарной и фитосанитарной безопасности об устранении нарушения закона», — говорится в сообщении.В конце декабря 2016 года мэрия Бишкека сообщила, что сотрудники администрации и милиции Ленинского района Бишкека провели совместный ночной рейд по мясным отделам Ошского рынка.По итогам проверки администрации города не нашли в точках продажи некачественное мясо. У всех продавцов, по сообщению мэрии, имеются разрешительные документы на поставку и продажу мяса.Проверки мясных отделов на Ошском рынке началась после сюжета на КТРК о точках продажи мяса павших животных и последовавшего за этим поручения вице-премьер-министра Мухамметкалыя Абулгазиева.В репортаже журналисты сообщили, что на Ошском рынке ведется стихийная торговля мясом павших животных, которое затем из-за низкой цены покупают колбасные цеха.

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