ЦИК прекратил полномочия депутата Джакуповой

Об прекращении полномочий депутата от «Бир Бола» Чолпон Джакуповой стало известно 30 декабря.Представитель ЦИК Айболот Айдосов сказал Kloop.kg, что решение о досрочном прекращении полномочий было принято сегодня, 30 декабря, на заседании Центризбиркома.«Мы приостановили ее полномочия сегодня, на заседании такое решение принято. […] Заявление поступило немного раньше, потому что есть определенная процедура, чтобы это все на заседание попало», — сказал Айдосов.Место Джакуповой во фракции «Бир Бол» в парламенте займет следующий по списку кандидатов — Дуйшен Торокулов.Джакупова выступала против изменения Конституции Кыргызстана и обещала сдать мандат, если на референдуме большинство кыргызстанцев проголосует за поправки.До дня референдума в социальных сетях проходил флешмоб с призывом к Джакуповой не сдавать мандат, но она ответила, что сдержит обещание и откажется от полномочий, если изменения примут.Референдум прошел 11 декабря, и на нём около 80% проголосовавших поддержали изменение Конституции.Всего изменений — более 20, среди них усиление полномочий премьер-министра и снижение приоритета международных договоров в сфере прав человека.Большинство поправок вступают в силу с 15 января 2017 года, изменения, которые касаются полномочий премьер-министра — с 1 декабря 2017 года.Сами поправки были инициированы президентом Алмазбеком Атамбаевым и его фракцией социал-демократов в парламенте. Противники изменений заявляли, что поправки нарушают баланс между ветвями власти, а сам процесс внесения изменения проходит с нарушениями.

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