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ЦИК прекратил полномочия депутата Джакуповой

ЦИК прекратил полномочия депутата Джакуповой

Центризбирком досрочно прекратил полномочия депутата парламента Чолпон Джакуповой. Она обещала сдать мандат, если на референдуме примут поправки в Конституцию.

Об прекращении полномочий депутата от «Бир Бола» Чолпон Джакуповой стало известно 30 декабря.

Представитель ЦИК Айболот Айдосов сказал Kloop.kg, что решение о досрочном прекращении полномочий было принято сегодня, 30 декабря, на заседании Центризбиркома.

«Мы приостановили ее полномочия сегодня, на заседании такое решение принято. […] Заявление поступило немного раньше, потому что есть определенная процедура, чтобы это все на заседание попало», — сказал Айдосов.

Место Джакуповой во фракции «Бир Бол» в парламенте займет следующий по списку кандидатов — Дуйшен Торокулов.

Джакупова выступала против изменения Конституции Кыргызстана и обещала сдать мандат, если на референдуме большинство кыргызстанцев проголосует за поправки.

До дня референдума в социальных сетях проходил флешмоб с призывом к Джакуповой не сдавать мандат, но она ответила, что сдержит обещание и откажется от полномочий, если изменения примут.



Референдум прошел 11 декабря, и на нём около 80% проголосовавших поддержали изменение Конституции.

Всего изменений — более 20, среди них усиление полномочий премьер-министра и снижение приоритета международных договоров в сфере прав человека.

Большинство поправок вступают в силу с 15 января 2017 года, изменения, которые касаются полномочий премьер-министра — с 1 декабря 2017 года.

Сами поправки были инициированы президентом Алмазбеком Атамбаевым и его фракцией социал-демократов в парламенте. Противники изменений заявляли, что поправки нарушают баланс между ветвями власти, а сам процесс внесения изменения проходит с нарушениями.


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