Авторизация
 
  • 13:39 – Новогодний концерт на «Доме-2» 30 декабря 2016 в 23 00 
  • 13:33 – Радик Юльякшин поборется за звание «Человек года» с «мастодонтами» элиты 
  • 13:33 – Пострадавший в ДТП с Верой Алентовой рассказал о ее бегстве 
  • 13:28 – В Саду им. Баумана установили интерактивный арт-объект «Ледяной орган» 


У певца Джорджа Майкла осталось три неизданных альбома

У певца Джорджа Майкла осталось три неизданных альбома

Фото: BBCБританский певец Джордж Майкл умер 25 декабря от остановки сердца. На тот момент было известно, что последний месяц жизни он посвятил работе над своим седьмым музыкальным альбомом. Но, как оказалось, у погибшего музыканта осталось три неизданных альбома.



Работа над «Trojan Souls», очевидно, началась в 90-х. Записи содержат вокальные партии певцов Стиви Уандера, Seal, Джанет Джексон, Брайана Ферри и группы Sade.

Фанаты надеются услышать невыпущенный материал, однако могут быть разочарованы. Эндрю Риджли, бывший член группы Wham! сказал, что не может опубликовать песни Джорджа Майкла.

@PhilSmithHair No, #GM controlled all his output. I, nor anyone else have the right to transgress that principle.

— Andrew Ridgeley (@ajridgeley) December 28, 2016



«Нет, [только] GM [Джордж Майкл] контролировал выпуск своих произведений. Ни я, ни кто-либо другой не вправе нарушать этот принцип», — написал он в своем твиттере.

Риджли добавил, что альбомы не вышли ранее, потому что Джордж Майкл считал материал не идеальным.

«Джордж был талантливым и блестящим музыкантом, но также был упрямым и тяжелым перфекционистом», — сообщил Daily Mirror один из коллег певца.

Возлюбленный умершего музыканта Фади Фаваз выложил ссылку на еще одну не выпущенную песню Джорджа Майкла «Kind Of Love», которую спродюсировал Элтон Джон.



Британский музыкант Джордж Майкл скончался в собственном доме в графстве Оксфордшир в Англии на 54 году жизни.

По данным полиции, в смерти музыканта не было ничего подозрительного, он скончался от остановки сердца.

Джордж Майкл — британский певец, лауреат премии Gremmy, продавший более 100 млн копий своих альбомов. Настоящее имя Джорджа — Йоргос Кириакос Панайоту.

Известным он стал в в 1980-х, когда выступал в дуэте Wham! Именно группе Wham! принадлежит один из самых узнаваемых рождественских хитов «Last Christmas».



Фото: BBC

Материал по теме: Умер певец Джордж Майкл

Материал по теме: Итоги 2016: Умершие знаменитости мира и Кыргызстана


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/165330-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.2301
-0.25%
72.8439
+0.48%
1.1413
-0.88%
0.2079
-0.29%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Порошенко уходит в отставку по состоянию здоровья: президенту Украины требуется срочная операция
  • 18:22
  • 1 278
  • 0
Доктор Лиза разбилась в самолете: биография, общественная деятельность, личная жизнь
  • 13:02
  • 1 231
  • 0
Фото погибших в авиакатастрофе в Сочи 25 декабря 2016 (25.12.2016)
  • 11:30
  • 954
  • 0
Список пассажиров разбившегося самолета Ту-154 под Сочи
  • 09:12
  • 904
  • 0
Авиакатастрофа в Сочи 2016: снимок со спутника с места катастрофы многое объясняет
  • 17:28
  • 838
  • 0
Очевидец рассказал о
  • 07:07
  • 823
  • 0
Список и Фото всех погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи 25 12 2016
  • 18:55
  • 778
  • 0
Шустер Лайф последний выпуск (23.12.2016) смотреть онлайн
  • 16:04
  • 701
  • 0
Новогодний концерт на «Доме-2» 30 декабря 2016 в 23 00
  • 13:39
  • 0
  • 0
Радик Юльякшин поборется за звание «Человек года» с «мастодонтами» элиты
  • 13:33
  • 0
  • 0
Пострадавший в ДТП с Верой Алентовой рассказал о ее бегстве
  • 13:33
  • 0
  • 0
В Саду им. Баумана установили интерактивный арт-объект «Ледяной орган»
  • 13:28
  • 0
  • 0
У певца Джорджа Майкла осталось три неизданных альбома
  • 13:07
  • 0
  • 0
МИД России предложил Путину выслать из страны 35 американских дипломатов
  • 13:07
  • 0
  • 0
Алай: Милиционеры ворвались в прокуратуру и прервали допрос задержанного коллеги
  • 13:07
  • 0
  • 0
Кэрри Фишер: биография, фото в молодости, фильмы
  • 13:05
  • 0
  • 0
Новогодний концерт на «Доме-2» 30 декабря 2016 в 23 00
  • 13:39
  • 0
  • 0
Радик Юльякшин поборется за звание «Человек года» с «мастодонтами» элиты
  • 13:33
  • 0
  • 0
Пострадавший в ДТП с Верой Алентовой рассказал о ее бегстве
  • 13:33
  • 0
  • 0
В Саду им. Баумана установили интерактивный арт-объект «Ледяной орган»
  • 13:28
  • 0
  • 0
У певца Джорджа Майкла осталось три неизданных альбома
  • 13:07
  • 0
  • 0
МИД России предложил Путину выслать из страны 35 американских дипломатов
  • 13:07
  • 0
  • 0
Алай: Милиционеры ворвались в прокуратуру и прервали допрос задержанного коллеги
  • 13:07
  • 0
  • 0
Кэрри Фишер: биография, фото в молодости, фильмы
  • 13:05
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров