У певца Джорджа Майкла осталось три неизданных альбома

@PhilSmithHair No, #GM controlled all his output. I, nor anyone else have the right to transgress that principle.



— Andrew Ridgeley (@ajridgeley) December 28, 2016



Фото: BBCРабота над «Trojan Souls», очевидно, началась в 90-х. Записи содержат вокальные партии певцов Стиви Уандера, Seal, Джанет Джексон, Брайана Ферри и группы Sade.Фанаты надеются услышать невыпущенный материал, однако могут быть разочарованы. Эндрю Риджли, бывший член группы Wham! сказал, что не может опубликовать песни Джорджа Майкла.«Нет, [только] GM [Джордж Майкл] контролировал выпуск своих произведений. Ни я, ни кто-либо другой не вправе нарушать этот принцип», — написал он в своем твиттере.Риджли добавил, что альбомы не вышли ранее, потому что Джордж Майкл считал материал не идеальным.«Джордж был талантливым и блестящим музыкантом, но также был упрямым и тяжелым перфекционистом», — сообщил Daily Mirror один из коллег певца.Возлюбленный умершего музыканта Фади Фаваз выложил ссылку на еще одну не выпущенную песню Джорджа Майкла «Kind Of Love», которую спродюсировал Элтон Джон.Британский музыкант Джордж Майкл скончался в собственном доме в графстве Оксфордшир в Англии на 54 году жизни.По данным полиции, в смерти музыканта не было ничего подозрительного, он скончался от остановки сердца.Джордж Майкл — британский певец, лауреат премии Gremmy, продавший более 100 млн копий своих альбомов. Настоящее имя Джорджа — Йоргос Кириакос Панайоту.Известным он стал в в 1980-х, когда выступал в дуэте Wham! Именно группе Wham! принадлежит один из самых узнаваемых рождественских хитов «Last Christmas».

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