У певца Джорджа Майкла осталось три неизданных альбома

Фото: BBCБританский певец Джордж Майкл умер 25 декабря от остановки сердца. На тот момент было известно, что последний месяц жизни он посвятил работе над своим седьмым музыкальным альбомом. Но, как оказалось, у погибшего музыканта осталось три неизданных альбома.
Работа над «Trojan Souls», очевидно, началась в 90-х. Записи содержат вокальные партии певцов Стиви Уандера, Seal, Джанет Джексон, Брайана Ферри и группы Sade.
Фанаты надеются услышать невыпущенный материал, однако могут быть разочарованы. Эндрю Риджли, бывший член группы Wham! сказал, что не может опубликовать песни Джорджа Майкла.
@PhilSmithHair No, #GM controlled all his output. I, nor anyone else have the right to transgress that principle.
— Andrew Ridgeley (@ajridgeley) December 28, 2016
«Нет, [только] GM [Джордж Майкл] контролировал выпуск своих произведений. Ни я, ни кто-либо другой не вправе нарушать этот принцип», — написал он в своем твиттере.
Риджли добавил, что альбомы не вышли ранее, потому что Джордж Майкл считал материал не идеальным.
«Джордж был талантливым и блестящим музыкантом, но также был упрямым и тяжелым перфекционистом», — сообщил Daily Mirror один из коллег певца.
Возлюбленный умершего музыканта Фади Фаваз выложил ссылку на еще одну не выпущенную песню Джорджа Майкла «Kind Of Love», которую спродюсировал Элтон Джон.
Британский музыкант Джордж Майкл скончался в собственном доме в графстве Оксфордшир в Англии на 54 году жизни.
По данным полиции, в смерти музыканта не было ничего подозрительного, он скончался от остановки сердца.
Джордж Майкл — британский певец, лауреат премии Gremmy, продавший более 100 млн копий своих альбомов. Настоящее имя Джорджа — Йоргос Кириакос Панайоту.
Известным он стал в в 1980-х, когда выступал в дуэте Wham! Именно группе Wham! принадлежит один из самых узнаваемых рождественских хитов «Last Christmas».
Фото: BBC
Материал по теме: Умер певец Джордж Майкл
Материал по теме: Итоги 2016: Умершие знаменитости мира и Кыргызстана
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/165330-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.