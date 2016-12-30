МИД России предложил Путину выслать из страны 35 американских дипломатов



США вышлют 35 российских дипломатов в течение трех суток



Россия готовит ответные санкции против США



Лавров надеется, что США будут лояльны России, как только Трамп вступит в должность. Фото: EPAПредложение Лаврова было озвучено 30 декабря, на следующий день после того, как США объявили о выселении 35 российских дипломатов и ввели новые санкции против России из-за хакерских атак.«[…] российский МИД совместно с нашими коллегами из других ведомств внес предложения на рассмотрение президента РФ о том, чтобы объявить персонами нон-грата 31 сотрудника посольства США в Москве и четверых дипломатов из Генерального консульства США в Санкт-Петербурге», — цитирует Лаврова ТАСС.Министр иностранных дел также предложил запретить американским дипломатам в России пользоваться дачей в Серебряном бору и складом на улице Дорожная в Москве.Представитель МИД России Мария Захарова опровергла информацию телеканала CNN о том, что российские власти собираются закрыть англо-американскую школу, где обучаются дети сотрудников посольства.«И не надо писать, что «Москва опровергла… или Москва не будет…». Напишите как есть:»Телеканал CNN и другие западные СМИ снова со ссылкой на американские официальные источники распространили недостоверную информацию»», — написала Захарова в фэйбсуке.Президент США Барак Обама объявил 29 декабря о новых санкциях в отношении России в связи с хакерскими атаками на серверы Демократической партии во время избирательной кампании перед президентскими выборами.Власти США выдали предписание 35 российским дипломатам о том, чтобы они покинули страну в течение трех суток.Сами санкции во многом касаются спецслужб России — ГРУ и ФСБ — а также компании ЦОР Security, Автономная некоммерческая организация «Профессиональное объединение конструкторов систем информатики» и «Специальный технологический центр», которые подозревают в атаках.Вашингтон также закрыл две «дипломатические дачи» — места отдыха российских дипломатов в Мэриленде и Нью-Йорке. По мнению властей США, на самом деле в данных местах производился обмен разведданными.Россия в свою очередь отрицает обвинения со стороны США, называя их «агонией» — так выразился в своём твиттере премьер-министр Дмитрий Медведев.

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