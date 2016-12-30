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МИД России предложил Путину выслать из страны 35 американских дипломатов

МИД России предложил Путину выслать из страны 35 американских дипломатов

Лавров надеется, что США будут лояльны России, как только Трамп вступит в должность. Фото: EPAМинистр иностранных дел России Сергей Лавров предложил президенту Владимиру Путину в ответ на новые санкции со стороны США объявить персонами нон-грата 35 американских дипломатов.

Предложение Лаврова было озвучено 30 декабря, на следующий день после того, как США объявили о выселении 35 российских дипломатов и ввели новые санкции против России из-за хакерских атак.

«[…] российский МИД совместно с нашими коллегами из других ведомств внес предложения на рассмотрение президента РФ о том, чтобы объявить персонами нон-грата 31 сотрудника посольства США в Москве и четверых дипломатов из Генерального консульства США в Санкт-Петербурге», — цитирует Лаврова ТАСС.

Министр иностранных дел также предложил запретить американским дипломатам в России пользоваться дачей в Серебряном бору и складом на улице Дорожная в Москве.

Представитель МИД России Мария Захарова опровергла информацию телеканала CNN о том, что российские власти собираются закрыть англо-американскую школу, где обучаются дети сотрудников посольства.

«И не надо писать, что «Москва опровергла… или Москва не будет…». Напишите как есть:»Телеканал CNN и другие западные СМИ снова со ссылкой на американские официальные источники распространили недостоверную информацию»», — написала Захарова в фэйбсуке.

Новые санкции

Президент США Барак Обама объявил 29 декабря о новых санкциях в отношении России в связи с хакерскими атаками на серверы Демократической партии во время избирательной кампании перед президентскими выборами.

Власти США выдали предписание 35 российским дипломатам о том, чтобы они покинули страну в течение трех суток.

Сами санкции во многом касаются спецслужб России — ГРУ и ФСБ — а также компании ЦОР Security, Автономная некоммерческая организация «Профессиональное объединение конструкторов систем информатики» и «Специальный технологический центр», которые подозревают в атаках.

Вашингтон также закрыл две «дипломатические дачи» — места отдыха российских дипломатов в Мэриленде и Нью-Йорке. По мнению властей США, на самом деле в данных местах производился обмен разведданными.

Россия в свою очередь отрицает обвинения со стороны США, называя их «агонией» — так выразился в своём твиттере премьер-министр Дмитрий Медведев.

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