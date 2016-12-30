Алай: Милиционеры ворвались в прокуратуру и прервали допрос задержанного коллеги

Фото: Табылды КадырбековСотрудники УВД Алайского района Ошской области насильно забрали из прокуратуры своего коллегу, которого допрашивали по делу о взятке. Теперь в отношении всех милиционеров возбуждено дело.
Около 15-20 милиционеров ворвались 30 декабря в прокуратуру во время допроса своего коллеги, которого задержала служба собственной безопасности за вымогательство взятки.
Согласно информации прокуратуры, следователь милиции был задержан с поличным, с мечеными банкнотами, при получении взятки.
Сначала его хотели допросить в здании местного РОВД, но милиционеры помешали проводить дознание, и процесс пришлось перенести в здание прокуратуры.
В отношении сотрудников милиции прокуратура Ошской области возбудила дело по трем статьям: «Превышение должностных полномочий», «Воспрепятствование производству следствия» и «Применение насилия в отношении представителя власти».
С самими милиционерами на моменты выпуска материала связаться не удалось.
Фото: Табылды КадырбековSputnik
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