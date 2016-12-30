Алай: Милиционеры ворвались в прокуратуру и прервали допрос задержанного коллеги

Фото: Табылды КадырбековОколо 15-20 милиционеров ворвались 30 декабря в прокуратуру во время допроса своего коллеги, которого задержала служба собственной безопасности за вымогательство взятки.Согласно информации прокуратуры, следователь милиции был задержан с поличным, с мечеными банкнотами, при получении взятки.Сначала его хотели допросить в здании местного РОВД, но милиционеры помешали проводить дознание, и процесс пришлось перенести в здание прокуратуры.В отношении сотрудников милиции прокуратура Ошской области возбудила дело по трем статьям: «Превышение должностных полномочий», «Воспрепятствование производству следствия» и «Применение насилия в отношении представителя власти».С самими милиционерами на моменты выпуска материала связаться не удалось.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/165328-news.html