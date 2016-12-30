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Бердымухамедов исполнил «Can’t Stop the Feeling» на детском празднике

Бердымухамедов исполнил «Can’t Stop the Feeling» на детском празднике

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встал за диджейский пульт на детском празднике и исполнил вместе с внуками песню «Can’t Stop the Feeling».

Бердымухамедов с внуками исполнили 29 декабря на празднике для детей чиновников песню Джастина Тимберлэйка «Can’t Stop the Feeling».

Президент встал за диджейский пульт, а его внуки пели и танцевали на сцене. Вся игра сопровождалась анимационным видео с танцующими животными — оленями, утками, голубями, петухами и козлами.



Выступление Бердымухамедова на празднике прошло на фоне продовольственного дефицита в стране, когда с прилавков магазинов стали исчезать сахар, мука, масло, сигареты и другие продукты.

В магазинах образуются многочисленные очереди, которые разгоняет полиция, чтобы скрыть проблемы в стране.



Больше видео с играющим на музыкальных инструментах Бердымухамедовым:





Материал по теме: СМИ: В Туркменистане дефицит продуктов, а власти пытаются это скрыть


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/165265-news.html
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