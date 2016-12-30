Бердымухамедов исполнил «Can’t Stop the Feeling» на детском празднике

Бердымухамедов с внуками исполнили 29 декабря на празднике для детей чиновников песню Джастина Тимберлэйка «Can’t Stop the Feeling».Президент встал за диджейский пульт, а его внуки пели и танцевали на сцене. Вся игра сопровождалась анимационным видео с танцующими животными — оленями, утками, голубями, петухами и козлами.Выступление Бердымухамедова на празднике прошло на фоне продовольственного дефицита в стране, когда с прилавков магазинов стали исчезать сахар, мука, масло, сигареты и другие продукты.В магазинах образуются многочисленные очереди, которые разгоняет полиция, чтобы скрыть проблемы в стране.

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