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ЦИК объявит дату выборов мэра Бишкека до 9 января

ЦИК объявит дату выборов мэра Бишкека до 9 января

Новый состав бишкекского горкенеша должен будет заново избрать мэра. О дате голосования станет известно до 9 января.

Центризбирком должен до 9 января определиться с датой проведения выборов бишкекского градоначальника.

Согласно закону «О статусе столицы», дату выборов должны объявить через 10 дней после начала первого заседания нового состава бишкекского горкенеша — недавно избранный состав начал работать 30 января.

Сейчас обязанности мэра исполняет сторонник пропрезидентской партии социал-демократов (СДПК) Албек Ибраимов.

Выдвигать кандидатов на должность градоначальника кыргызской столицы могут все фракции, прошедшие в горкенеш на недавних выборах, и премьер-министр.

Выборы в городские кенеши, в том числе в бишкекский, прошли 11 декабря.

Новый состав 45-местного бишкекского горкенеша выглядит таким образом:

  • СДПК — 13 мест;

  • «Республика — Ата-Журт» — 12 мест;

  • «Онугуу-Прогресс» — 8 мест;

  • «Мекеним Кыргызстан» — 7 мест;

  • «Кыргызстан» — 5 мест.



    • Ибраимов находится на должности мэра около 10 месяцев, он был избран в конце февраля 2016 года.


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