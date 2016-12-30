ЦИК объявит дату выборов мэра Бишкека до 9 января

СДПК — 13 мест;

«Республика — Ата-Журт» — 12 мест;

«Онугуу-Прогресс» — 8 мест;

«Мекеним Кыргызстан» — 7 мест;

«Кыргызстан» — 5 мест.

Центризбирком должен до 9 января определиться с датой проведения выборов бишкекского градоначальника.Согласно закону «О статусе столицы», дату выборов должны объявить через 10 дней после начала первого заседания нового состава бишкекского горкенеша — недавно избранный состав начал работать 30 января.Сейчас обязанности мэра исполняет сторонник пропрезидентской партии социал-демократов (СДПК) Албек Ибраимов.Выдвигать кандидатов на должность градоначальника кыргызской столицы могут все фракции, прошедшие в горкенеш на недавних выборах, и премьер-министр.Выборы в городские кенеши, в том числе в бишкекский, прошли 11 декабря.Новый состав 45-местного бишкекского горкенеша выглядит таким образом:Ибраимов находится на должности мэра около 10 месяцев, он был избран в конце февраля 2016 года.

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