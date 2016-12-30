Фильм «Завещание отца» выдвигают на кинопремию «Ника»

Кадр из фильма «Завещание отца»Союз кинематографистов выдвигает кинокартину «Завещание отца» на премию «Ника» Российской академии кинематографических наук. Фильм участвует в номинации «Лучший фильм СНГ».
Кинематографисты Кыргызстана выдвинули фильм «Завещание отца» режиссеров Бакыта Мукула и Дастана Жапар уулу в шорт-лист награждения старейшей российской кинопремии «Ника».
Одной из первых наград полнометражного фильма кыргызских режиссеров стал главный приз в категории «лучший дебют» Монреальского кинофестиваля «Золотой меридиан».
На международном кинофестивале «Евразия» в Алматы картина получила статуэтку «Тулпар» как лучший фильм 2016 года в Центральной Азии.
Кадр из фильма «Завещание отца» В Кыргызстане кинокартина стартовала в прокат с 22 декабря. До этого фильм боролся за престижную американскую кинопремию «Оскар» в Лос-Анджелесе.
Однако, американское издание Hollywood Reporter опубликовало список фильмов, прошедших в шорт-лист премии «Оскар» и кыргызской кинокартины там не оказалось.
По словам продюсера фильма Таланта Толобекова, в лонг-лист «Оскара» и «Золотого глобуса» лента попала после завоевания главного приза на монреальском кинофестивале «Золотой меридиан».
«Это впервые за историю нашего кыргызского кинематографа, и это впервые для нашей страны. Организаторы сами проявили инициативу и запросили наш фильм. Для Кыргызстана это первая серьезная попытка заявить о себе», — сказал он в начале октября в одном из интервью Kloop.kg.
О фильме
В фильме режиссеры Бакыт Мукул и Дастан Жапар уулу показали историю молодого человека по имени Азат, который возвращается в Кыргызстан после 15 лет проживания в США. Он привез прах отца, который перед смертью завещал похоронить себя на родной земле.
На родине у его отца много долгов, за которые пришлось расплачиваться Азату. Он сталкивается с ненавистью односельчан отца, который для того чтобы уехать в США занял у них денег и не вернул. Он встречается со своими друзьями детства и становится свидетелем разных жизненных ситуаций.
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