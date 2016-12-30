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Фильм «Завещание отца» выдвигают на кинопремию «Ника»

Фильм «Завещание отца» выдвигают на кинопремию «Ника»

Кадр из фильма «Завещание отца»Союз кинематографистов выдвигает кинокартину «Завещание отца» на премию «Ника» Российской академии кинематографических наук. Фильм участвует в номинации «Лучший фильм СНГ».


Кинематографисты Кыргызстана выдвинули фильм «Завещание отца» режиссеров Бакыта Мукула и Дастана Жапар уулу в шорт-лист награждения старейшей российской кинопремии «Ника».

Одной из первых наград полнометражного фильма кыргызских режиссеров стал главный приз в категории «лучший дебют» Монреальского кинофестиваля «Золотой меридиан».

На международном кинофестивале «Евразия» в Алматы картина получила статуэтку «Тулпар» как лучший фильм 2016 года в Центральной Азии.

Фильм «Завещание отца» выдвигают на кинопремию «Ника»
Кадр из фильма «Завещание отца»
В Кыргызстане кинокартина стартовала в прокат с 22 декабря. До этого фильм боролся за престижную американскую кинопремию «Оскар» в Лос-Анджелесе.

Однако, американское издание Hollywood Reporter опубликовало список фильмов, прошедших в шорт-лист премии «Оскар» и кыргызской кинокартины там не оказалось.

По словам продюсера фильма Таланта Толобекова, в лонг-лист «Оскара» и «Золотого глобуса» лента попала после завоевания главного приза на монреальском кинофестивале «Золотой меридиан».

«Это впервые за историю нашего кыргызского кинематографа, и это впервые для нашей страны. Организаторы сами проявили инициативу и запросили наш фильм. Для Кыргызстана это первая серьезная попытка заявить о себе», — сказал он в начале октября в одном из интервью Kloop.kg.

О фильме



В фильме режиссеры Бакыт Мукул и Дастан Жапар уулу показали историю молодого человека по имени Азат, который возвращается в Кыргызстан после 15 лет проживания в США. Он привез прах отца, который перед смертью завещал похоронить себя на родной земле.

На родине у его отца много долгов, за которые пришлось расплачиваться Азату. Он сталкивается с ненавистью односельчан отца, который для того чтобы уехать в США занял у них денег и не вернул. Он встречается со своими друзьями детства и становится свидетелем разных жизненных ситуаций.

Материал по теме: Рецензия кинокритика Азамата Омуралиева на фильм «Завещание отца»


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