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Россия готовит ответные санкции против США

Россия готовит ответные санкции против США

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва готовит «адекватный ответ» на санкции США, которые нанесут «существенный дискомфорт американской стороне».

Президент США Барак Обама ввел новые санкции против России, в частности против российских спецслужб и дипломатов. Последние в количестве 35 человек будут высланы из США в течение трех суток.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков уже высказался на нововведенные санкции и пообещал, что Россия даст «адекватный ответ».

«Пока я не могу сказать, какой будет ответ, хотя, как мы знаем, здесь абсолютно безальтернативно действует принцип взаимности. Разумеется, будет дан адекватный ответ», — сказал он.

Дмитрий Песков считает, что действия Обамы направлены на подрыв позиций нового президента США Дональда Трампа.

«Будущей администрации и будущему, избранному, президенту навязывается модель поведения», — сказал Песков.

Много жестче высказалась представитель МИД России Мария Захарова. В своем фэйсбуке она назвала Барака Обаму и его администрацию «политическими неудачниками».



По данным CNN, российский «адекватный ответ» уже проявился в виде закрытия школы для детей американских дипломатов в Москве. Кроме того, собеседник издания утверждает, что уже закрыт доступ в дом отдыха американского посольства.

О том, что США вводит новые санкции против России, объявил американский Минфин. Они коснулись российских спецслужб, компания, деятельность которых связана с компьютерными технологиями, и 35 российских дипломатов, которых обязали покинуть США в течение 72 часов.

США обвиняют Россию в кибератаках, целью которых была попытка повлиять на американские выборы. Это и стало причиной введения новых санкций.

Материал по теме: США вышлют 35 российских дипломатов в течение трех суток


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