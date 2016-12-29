Путин объявил о перемирии между сирийскими властями и войсками оппозиции

Президент Владимир ПутинО достигнутых договоренностях между конфликтующими в Сирии сторонами по прекращению огня на территории страны сообщил 29 декабря президент России Владимир Путин.По словам Путина, соглашение было достигнуто по итогам переговоров с участием России, Ирана и Турции.«Только что пришло сообщение о том, что сегодня несколько часов назад произошло событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения которого много работали. Подписаны три документа», — сказал Путин на встрече с главами МИД и Минобороны.Сирийская оппозиция и оппозиция должны прекратить огонь. Фото: REUTERSПутин рассказал, что первый документ — это соглашение между сирийским правительством и «вооруженной оппозицией» о прекращении огня на территории Сирийско-Арабской республики.Второй документ — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. Третий документ — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.Какие именно группировки подразумеваются под «вооруженной оппозицией», пока не уточняется.Переговоры с сирийской оппозицией продолжались два месяца. Фото: APМинистр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что режим прекращения огня начнет действовать с 00:00 часов 30 декабря. Два государства Россия и Турция выступят гарантами перемирия.Как сообщил Шойгу, переговоры с сирийской оппозицией продолжались два месяца.По его словам, соглашение заключено с командирами семи вооруженных формирований, насчитывающих в общей сложности 60 тысяч бойцов.Шойгу предупредил, что группировки, которые не присоединятся к соглашению, будут считаться террористическими, боевые действия против них продолжатся.Лавров надеется, что США будут лояльны России, как только Трамп вступит в должность. Фото: EPAМинистр иностранных дел Росии Сергей Лавров заявил, что Саудовской Аравии, Иордании, Египту, Ираку и Катару предложат присоединиться к достигнутому договору.Лавров выразил надежду, что США «смогут присоединиться к этим усилиям» после вступления Дональда Трампа в должность президента.За день до заявления Путина, 28 декабря, о перемирии сообщали турецкие СМИ. Государственное агентство «Анадолу» сообщило о достижении договоренности о прекращении боевых действий на всей территории Сирии.Боевые действия в Алеппо прекращены. Фото: REUTERSПодобная российско-турецкая договоренность в начале декабря позволила прекратить боевые действия в Алеппо.Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу также сообщил, что российские и турецкие дипломаты завершили работу над соглашением о перемирии и перспективе переговоров между режимом Башара Асада и оппозицией о политическом урегулировании.«При этом турецкий министр подчеркивал, что мир в Сирии невозможно установить пока Асад остается президентом, поскольку это главное условие оппозиции», — пишет Би-би-си.Алеппо после бомбежек. Фото: REUTERSГражданская война в Сирии началась в 2011 году. В ней участвуют сразу несколько сторон: правительственные войска, лояльные президенту страны Башару Асаду, и многочисленные вооруженные формирования оппозиции, которые нередко состоят из боевиков террористических группировок.После двух лет осады 22 декабря 2016 года сирийская армия сумела захватить город Алеппо, который все это время был центром сопротивления. Войска оппозиции и антиправительственные силы повстанцев покинули Алеппо и отступили к провинции Идлиб.Россия вмешалась в сирийский конфликт в конце сентября 2015 года. Фото: AFPРоссия вмешалась в сирийский конфликт в конце сентября 2015 года, поддержав режим президента Асада. Путин направил туда российскую авиацию.Помимо России, нынешнего сирийского президента поддерживает и Иран, чьи ополченцы и военные принимали активное участие в боевых действиях в Сирии.Турция на протяжении всего конфликта выступала на стороне оппозиционных войск за свержение Асада.

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