Антидопинговое агентство опровергло существование допинговой программы в России

MOSCOW, RUSSIA. JANUARY 20, 2016. A plate on the building of the Russian Anti-Doping Agency (RUSADA). The agency is resuming its work as it has been reinstated with some responsibilities, including an educational programme, the issuance of licenses, and transportation of samples. Alexander Shcherbak/TASSРоссия. Москва. 20 января 2016. Здание Российского антидопингового агентства. РУСАДА возвращен ряд полномочий, агентство возобновляет работу. Александр Щербак/ТАСС«РУСАДА» опровергло статью The New York Times и обвинило журналистку издания Рэбекку Руиз в том, что та вырвала слова Анцелович из контекста.В статье газеты были приведены слова Анцелович, где она признала факт существования в России допинговой программы, назвав её «институциональным заговором».По версии антидопингового агентства, на самом деле Анцелович говорила о том, что в опубликованном в начале декабря докладе Ричард Макларен отказался от словосочетания «государственная система допинга», заменив их на «институциональный заговор».«РУСАДА» заявило, что само по себе не имеет права ни опровергать наличие допинговой системы в стране, ни подтверждать это, так как расследованием в отношении допингового скандала в России занимается Следственный комитет.Российское антидопинговое агентство признает неотъемлемое право каждого спортсмена возражать на предъявленные ему обвинения.В начале декабря был опубликован доклад канадского юриста Ричарда Макларена, в котором он приводит доказательства существования в России системы подмены допинг-проб, которая была использована на Олимпиадах в Лондоне и Сочи.

