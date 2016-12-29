Экс-глава аппарата президента Нарымбаев досрочно освобожден



Суд приговорил Нарымбаева к 3 годам лишения свободы, а Коркмазова к 1,5 годам



Нарымбаеву продлили заключение под стражей до середины сентября



Судья Первомайского районного суда Бишкека Эмиль Кайыпов постановил 29 декабря досрочно освободить Нарымбаева после официального прошения со стороны замначальника СИЗО ГКНБ Болота Шабданбекова.Пока неизвестно, по какой причине Шабданбеков попросил освободить Нарымбаева, который в общей сложности пробыл в заключении почти полтора года.На момент публикации материала пресс-служба Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) была недоступна для комментариев.Нарымбаева приговорили в ноябре 2015 года к трем годам лишения свободы с конфискацией имущества по статье «Мошенничество». Изначально обвинение требовало приговорить его к 12,5 годам лишения свободы.Его обвинили в «вымогательстве взятки» в $200 тысяч у семьи экс-мэра Бишкека Наримана Тюлеева. Вместе с ним за вымогательство осудили экс-депутата парламента Хаджимурата Коркмазова.Генеральная прокуратура тогда сообщала, что Нарымбаев получил от дочери Тюлеева $50 тысяч.Согласно версии следствия, Нарымбаев должен был дать указания заместителю председателя Верховного суда Канатбеку Турганбекову рассмотреть вопрос о том, чтобы не конфисковывать имущество у Тюлеева.Задержание Нарымбаева произошло через неделю после ареста Коркмазова — его спецслужбы и генпрокуратура задержали при получении взятки в $100 тысяч.Нарымбаев подал в отставку на следующий день после задержания Коркмазова. Он отказался признавать все выдвинутые против него обвинения.

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