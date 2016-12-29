Падение Ту-154: В двигателе разбившегося самолета нашли повреждения

Межведомственная комиссия Минобороны России по расследованию причин падения самолета Ту-154 в Чёрное море сообщила, что при изучении поднятых спасателями на поверхность обломков самолета нашли повреждения в двигателе. По словам экспертов комиссии, версия о том, что самолет упал из-за несработавших закрылок не правдива — закрылки сработали, но остановить падение не смогли.Как сообщает российский телеканал «Лайф», специалисты нашли повреждения лопаток турбины двигателя. Этот факт опровергает версию попадания в турбину самолета птицы. Эксперты предполагают, что двигатель был неисправен еще перед полетом.Сейчас эксперты детально изучают детали самолета, которые спасатели еще поднимают со дна Черного моря.«В одном из специальном ангаров Сочи уже началась раскладка деталей Ту-154, которые ежедневно поднимают со дна Чёрного моря водолазы МЧС и Минобороны […]. По идее, теперь из этих “пазлов” должна сложиться максимально близкая к первоначальному виду модель самолета», — сообщает «Лайф» со ссылкой на анонимный источник.Самолет Ту-154 вылетел из Сочи на российскую базу Хмеймим в Сирии утром 25 декабря и разбился спустя семь минут после взлета.На борту находилось 92 человека, из них 68 артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова, военные, журналисты и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Выживших нет.Как сообщает Би-би-си, на данный момент на месте крушения спасателям удалось найти в общей сложности 15 тел и 239 фрагментов погибших.«13 тел и 168 фрагментов уже доставлены в Москву в Бюро медицинской экспертизы для проведения опознания и генетической экспертизы», —пишет издание.У более сотни родственников погибших взяты пробы биологического материала, которые необходимы для проведения генетической экспертизы и опознания.

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