Россия: Мигранты из Кыргызстана смогут получить медицинскую страховку с 1 января

Все трудовые мигранты в России получат доступ к обязательной медицинской страховке. Получить медстраховку мигранты смогут уже с 1 января 2017 года.Теперь медицинское обслуживание для мигрантов в России из стран ЕАЭС и членов их семей будет осуществляться на том же уровне, что и для россиян.Раньше мигранты из стран-участниц ЕАЭС не могли получить медицинскую страховку.В конце октября Министерство здравоохранения России издало приказ, касающийся изменений правил медстрахования.«С принятием Россией этого решения десятки тысяч трудящихся из стран ЕАЭС получат доступ к социальным гарантиям наравне с российскими гражданами», — сообщила Карине Минасян, член коллегии по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Евразийской экономической комиссии.Программа госгарантий оказания медицинских услуг для граждан России начала работать с 2011 года. Она предусматривает бесплатную медицинскую помощь и определяет медицинские услуги, которые должны предоставляться за счет бюджетов всех уровней (федерального, регионального, городского) и средств страховки.Страховка позволит мигрантам получить бесплатную скорую помощь и лечение распространенных заболеваний в поликлинике или на дому. Страховка не предусматривает обеспечения лекарствами, если планируется амбулаторное лечение.Также, под медицинскую страховку подпадают беременность, роды и аборты.

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