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СМИ: В Туркменистане дефицит продуктов, а власти пытаются это скрыть

СМИ: В Туркменистане дефицит продуктов, а власти пытаются это скрыть

В Туркменистане продовольственный кризис, начались повсеместные сокращения кадров, на прилавках исчезли продукты питания, но власти пытаются это скрыть.

По данным издания Eurasia Daily, в Туркменистане в течение нескольких месяцев наблюдается массовое сокращение кадров, нехватка национальной валюты, дефицит продуктов питания.

С прилавков исчезли сахар, мука, масло, сигареты и другие продукты. В магазинах образуются многочисленные очереди. Были случаи разгона очередей полицией.

Сотрудники правоохранительных органов на время забирают у очевидцев мобильные телефоны и другие средства видео и фотосъемки, чтобы те не могли запечатлеть образовавшееся скопление народа. Об этом пишет туркменское издание радио «Азатлык».

По данным издания, власти страны требуют от сотрудников бюджетных организаций не стоять в очередях за дефицитным товаром.

«Нам дали указание не показываться в очередях за дефицитными товарами. Руководство предупредило, что те, кого заметят в очередях будут уволены», — рассказал «Азатлыку» сотрудник одного из столичных медицинских центров.



В некоторых частях Туркменистана для того, чтобы приобрести дефицитные продукты, местные жители записываются в живые очереди за месяц вперед. К тому же, существует ограничение по количеству приобретаемых товаров.

К примеру, в государственных магазинах одному человеку не продают более, чем десять яиц. В магазинах министерства торговли не рекомендуется продавать одному человеку более килограмма сахара.

На рынках и в коммерческих магазинах эти продукты стоят в разы дороже, но ограничение на продажу в одни руки нет.

Наибольшая проблема с продажей сигарет. Поставки в государственные магазины не регулярны, а реализация табачных изделий частными компаниями и фирмами запрещена. Цена сигарет на «черном рынке» — 30 манат за пачку (около 600 сом). Иногда цена за пачку сигарет может доходить до $14 (1000 сом).

По данным Fergana News, в очередях за продуктами стоят сотрудники правоохранительных органов. Они следят за тем, чтобы никто не мог делать снимки образовавшихся очередей и распространить их.

Действия властей

Государственные и местные СМИ Туркменистана не затрагивают тему продовольственного дефицита. Правительство пока не делало официальных заявлений о ситуации в стране.

Среди официальных мер, предпринимаемых правительством, принятие закона «О продовольственной безопасности», вступившего в силу 7 декабря. Закон подразумевает обеспечение населения сельскохозяйственной, рыбной и другой продукцией.

Власти Туркменистана также заявили о развитии экономического роста в 2016 году. По данным правительства, валовый-внутренний продукт (ВВП) составил в уходящем году 6,2%.

Самыми развивающимися отраслями экономики назвали торговлю, сельское хозяйство, транспорт и сферу обслуживания.

Правительство не признает существования массовой безработицы в стране и не публикует об этом статистических данных.

Действующий глава государства, а также кандидат в президенты на выборах в 2017 году Гурбангулы Бердымухаммедов в своей предвыборной речи обещал «увеличить поголовье овец, крупного рогатого скота и численность птицы ради изобилия и невысоких цен на продукты питания», и обеспечить работой трудовое население страны.

Фото: «Азатлык»

Видео: «Настоящее время»


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164829-news.html
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