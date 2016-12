Россия: Спортивные чиновники признали существование допинговой программы

Фото: Pavel Golovkin/Associated PressЖаңылыкты кыргыз тилинде окуңуз.Газета The New York Times провела в Москве серию интервью с российскими спортивными чиновниками.Интервью изданию дали исполняющая обязанности главы РУСАДА Анна Анцелович, а также глава ОКР Виталий Смирнов.В интервью российские спортивные чиновники впервые официально признали факт многолетнего существования в России допинговой программы.ИО главы РУСАДА Анна Анцелович. Фото: Alexander Zemlianichenko/Associated Press.«Это был институциональный сговор», — сказала Анцелович. Она также добавила, что будучи лично не втянутой в эту систему, была ее поражена масштабами.Анцелович заявила, что государственные чиновники никакого отношения к фальсификациям не имеют.Глава антидопинговой комиссии — Виталий Смирнов. Фото: Alexander Zemlianichenko/Associated Press.Глава ОКР Виталий Смирнов также признал, что российские спортсмены применяют допинг.«С моей точки зрения как бывшего министра спорта и президента Олимпийского комитета — мы сделали много ошибок. Сейчас необходимо понять, почему все-таки молодые спортсмены соглашаются принимать допинг», — сказал он.Ричард Макларен. Фото: BBCО существовании многолетней допинговой программы в России заговорили после доклада канадского юриста Ричарда Макларена. Его доклад привел к расследованию и отмене ряда спортивных мероприятий в России.В интервью все той же The New York Times Макларен заявил, что рад тому, что российские чиновники больше не оспаривают доводы его доклада.По его словам, таким образом они могут избежать дальнейшего расследования ВАДА в отношении допинга в российском спорте.В начале декабря этого года, была опубликована вторая часть доклада Ричарда Макларена, в котором канадский юрист привел доказательства существования системы подмены допинг-проб российских спортсменов, которая была выработана после неудачного выступления российской сборной на Олимпиаде в Ванкувере в 2010 году.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164807-news.html