ГРС будет выдавать биометрические паспорта без одобрения депутатов



Депутаты отклонили законопроект о биометрических паспортах, предложив доработать



Фото: Как будут выглядеть новые биометрические паспорта



ГРС: Кыргызстанцы получат новые паспорта с микрочипами



Жаңылыкты кыргыз тилинде окуңуз.Несмотря на отклонение комитетом парламента законопроекта об электронных паспортах, новые документы начнут выдавать с весны 2017 года. По словам инициатора законопроекта, депутата от СДПК Дастана Бекешева, для этого выйдет специальное постановление правительства.«В принципе, можно было обойтись постановлением правительства, но в проекте закона были четко прописаны правила предоставления этих документов. Если бы его приняли, гражданам было бы легче… К сожалению, не одобрили. Снова законопроект выносить не буду, выйдет постановление правительства», — сказал он.Пресс-секретарь ГРС Мелис Эржигитов заявил, что этот «вопрос политизировали».«Вернуть проект закона на доработку — стопроцентно политизированное решение. Есть заинтересованная в этом группа людей. Некоторые депутаты сказали, что нужно доработать отдельные статьи проекта, но мы уже учли все предложения», — сказал он.Комитет парламента по международным делам рассмотрел и отправил на доработку проект закона о введении в Кыргызстане биометрических паспортов 27 декабря.Электронный паспорт — это ID-карта с внедренным чипом, в котором будут храниться биометрические данные, информация о гражданине и его электронно-цифровая подпись (ЭЦП)Информация о национальности, семейном положении и месте проживания будет доступна только на микрочипе.Микрочип паспорта будет привязан к водительскому удостоверению, пенсионной книжке, социальной страховке и банковскому счету.

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