Уголовное дело против депутата Баяхунова закрыли

ГУВД Чуйской области сообщило, что дело в отношении депутата СДПК Нурмухаммата Баяхунов закрыто из-за отсутствия состава преступления. Дело было возбуждено год назад по факту пропажи 16 млн сомов у малоимущих, когда чиновник был главой Ново-Покровки.
ГУВД Чуйской области сообщило, что уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Подделка документов», по которым Баяхунов проходил в качестве фигуранта, закрыли из-за отсутствия состава преступления.
Уголовное дело возбудила финансовая полиция по факту пропажи 16 млн сомов у объединения малоимущих инвалидов «Нур Куч» в декабре 2015 года. Баяхунов, который на тот момент являлся главой айыл окмоту, проходил главным фигурантом дела.
Члены объединения тогда заявляли, что Баяхунов подписал с ними соглашение и пообещал 81 гектар земли под строительство многоэтажного дома. Они сказали, что чиновник просил у них деньги, чтобы компенсировать сельскохозяйственные потери при трансформации земли под строительство.
По словам членов объединения, они передали деньги Баяхунову в феврале 2015 года, и чиновник подписал соглашение о выдачи земли, выписал квитанцию и поставил печать с подписью.
В свою очередь, Баяхунов отрицал факт присвоения денег и подлинности документов. Несмотря на уголовное дело, Баяхунов в октябре этого года стал депутатом парламента от фракции СДПК.
Лидер фракции СДПК Иса Омуркулов тогда сказал, что Баяхунов не имеет отношения к присвоению денег и мошенничеству с землей.
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