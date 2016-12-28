Вице-спикер Жогорку Кенеша подал в отставку из-за визита в Тайвань

Алимбеков оставил пост вице-спикера парламента 28 декабря. Причиной стал его визит на остров Тайвань, независимость которого не признает материковый Китай.По словам Алимбекова, он находился на острове с частными визитом. Но об этой поездке сообщили новостные издания Тайваня.«Расходы на визит не предусматривались и решения комитета о визите не было. В рамках встреч не рассматривались никакие официальные документы. Поэтому нам неизвестно, с какой целью средства массовой информации Тайваня распространили сообщение о встречах, так как они не являлись официальными», — сказал Алимбеков.Центральное информационное агентство Тайваня сообщило, что Алимбеков говорил с местными политиками о деятельности парламента, развитии демократии и необходимости сотрудничества.Спикер парламента Чыныбай Турсунбеков посчитал, что визит Алимбекова нарушает официальную позицию кыргызских властей в отношении Тайваня и дружбы с Китаем.В июне 2002 года Кыргызстан подписал с Китаем договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, согласно которому кыргызские власти не должны признавать независимость Тайваня от Китая.«Кыргызская сторона признает, что в мире существует только один Китай, правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью Китая», — сказано в документе от июня 2002 года.Турсунбеков заявил, что встреча Алимбекова не была согласована с ни кыргызскими властями, ни с официальными представителями Тайваня.«Исходя из этого, нам следует сделать соответствующие выводы и принять меры по устранению нежелательных последствий произошедшего инцидента», — сказал спикер.Тайвань (или Китайская Республика) — островное государство, которое объявило о своей независимости в начале XIX века. Сам Китай не признает независимость острова и заявляет о своих правах на него.Китай — один из крупных инвесторов и грантодателей Кыргызстана. С начала года инвестиции Китая в Кыргызстан выросли более, чем на 50% и составили более $120 млн.

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