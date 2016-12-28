Авторизация
 
  • 13:10 – Собчак показала, как наслаждается «простыми радостями» (фото) 
  • 13:09 – Уголовное дело против депутата Баяхунова закрыли 
  • 13:09 – Вице-спикер Жогорку Кенеша подал в отставку из-за визита в Тайвань 
  • 13:08 – Медведев: поддержка регионов в 2017 году увеличится на 9% 


Вице-спикер Жогорку Кенеша подал в отставку из-за визита в Тайвань

Вице-спикер Жогорку Кенеша подал в отставку из-за визита в Тайвань

Нурлан Алимбеков ушел с поста вице-спикера парламента Кыргызстана из-за того, что посетил Тайвань. Этот визит, по словам спикера Чыныбая Турсунбекова, нарушает договор о дружбе с Китаем.

Алимбеков оставил пост вице-спикера парламента 28 декабря. Причиной стал его визит на остров Тайвань, независимость которого не признает материковый Китай.

По словам Алимбекова, он находился на острове с частными визитом. Но об этой поездке сообщили новостные издания Тайваня.

«Расходы на визит не предусматривались и решения комитета о визите не было. В рамках встреч не рассматривались никакие официальные документы. Поэтому нам неизвестно, с какой целью средства массовой информации Тайваня распространили сообщение о встречах, так как они не являлись официальными», — сказал Алимбеков.

Центральное информационное агентство Тайваня сообщило, что Алимбеков говорил с местными политиками о деятельности парламента, развитии демократии и необходимости сотрудничества.

Спикер парламента Чыныбай Турсунбеков посчитал, что визит Алимбекова нарушает официальную позицию кыргызских властей в отношении Тайваня и дружбы с Китаем.

В июне 2002 года Кыргызстан подписал с Китаем договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, согласно которому кыргызские власти не должны признавать независимость Тайваня от Китая.

«Кыргызская сторона признает, что в мире существует только один Китай, правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью Китая», — сказано в документе от июня 2002 года.

Турсунбеков заявил, что встреча Алимбекова не была согласована с ни кыргызскими властями, ни с официальными представителями Тайваня.

«Исходя из этого, нам следует сделать соответствующие выводы и принять меры по устранению нежелательных последствий произошедшего инцидента», — сказал спикер.

Тайвань (или Китайская Республика) — островное государство, которое объявило о своей независимости в начале XIX века. Сам Китай не признает независимость острова и заявляет о своих правах на него.

Китай — один из крупных инвесторов и грантодателей Кыргызстана. С начала года инвестиции Китая в Кыргызстан выросли более, чем на 50% и составили более $120 млн.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164531-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4163
+0.00%
72.4776
-0.09%
1.1442
+0.32%
0.2090
+0.19%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Доктор Лиза разбилась в самолете: биография, общественная деятельность, личная жизнь
  • 13:02
  • 1 112
  • 0
Порошенко уходит в отставку по состоянию здоровья: президенту Украины требуется срочная операция
  • 18:22
  • 1 098
  • 0
Список пассажиров разбившегося самолета Ту-154 под Сочи
  • 09:12
  • 841
  • 0
Фото погибших в авиакатастрофе в Сочи 25 декабря 2016 (25.12.2016)
  • 11:30
  • 747
  • 0
Шустер Лайф последний выпуск (23.12.2016) смотреть онлайн
  • 16:04
  • 667
  • 0
Авиакатастрофа в Сочи 2016: снимок со спутника с места катастрофы многое объясняет
  • 17:28
  • 647
  • 0
Очевидец рассказал о
  • 07:07
  • 631
  • 0
Вечер с Соловьевым последний выпуск 21.12.2016 смотреть онлайн
  • 15:42
  • 605
  • 0
Собчак показала, как наслаждается «простыми радостями» (фото)
  • 13:10
  • 0
  • 0
Уголовное дело против депутата Баяхунова закрыли
  • 13:09
  • 0
  • 0
Вице-спикер Жогорку Кенеша подал в отставку из-за визита в Тайвань
  • 13:09
  • 0
  • 0
Медведев: поддержка регионов в 2017 году увеличится на 9%
  • 13:08
  • 0
  • 0
В Ленобласти двое неизвестных избили пенсионерку ради серебряных подстаканников
  • 13:08
  • 0
  • 0
В Соликамске разыскивают убийцу с водяным пистолетом с кислотой и ножом
  • 13:07
  • 0
  • 0
53-летний извращенец развратил 13-летнюю школьницу в Дзержинске
  • 13:07
  • 0
  • 0
Валерий Халилов биография, личная жизнь, семья
  • 12:52
  • 0
  • 0
Собчак показала, как наслаждается «простыми радостями» (фото)
  • 13:10
  • 0
  • 0
Уголовное дело против депутата Баяхунова закрыли
  • 13:09
  • 0
  • 0
Вице-спикер Жогорку Кенеша подал в отставку из-за визита в Тайвань
  • 13:09
  • 0
  • 0
Медведев: поддержка регионов в 2017 году увеличится на 9%
  • 13:08
  • 0
  • 0
В Ленобласти двое неизвестных избили пенсионерку ради серебряных подстаканников
  • 13:08
  • 0
  • 0
В Соликамске разыскивают убийцу с водяным пистолетом с кислотой и ножом
  • 13:07
  • 0
  • 0
53-летний извращенец развратил 13-летнюю школьницу в Дзержинске
  • 13:07
  • 0
  • 0
Валерий Халилов биография, личная жизнь, семья
  • 12:52
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров