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Генпрокуратура: Суды необоснованно затягивают дела по коррупции

Генпрокуратура: Суды необоснованно затягивают дела по коррупции

Генеральная прокуратура заявила, что суды не лишают свободы, или необоснованно затягивают дела по коррупционным преступлениям. Из-за этого обвиняемые остаются безнаказанными.

Управление Генеральной прокуратуры представило 28 декабря анализ наказаний по коррупционным делам за 2013-2015 годы.

Согласно ему, правоохранительные органы выявляют коррупционные преступления, но судебные органы избирают наказания, которые не предполагают лишения свободы.

«Большая часть виновных лиц вообще освобождаются от наказаний. Одним из распространенных способов освобождения виновных должностных лиц от наказания является необоснованная судебная волокита, в результате которой истекают сроки давности, и виновные лица остаются безнаказанными», — сказано в сообщении Генпрокуратуры.

Согласно анализу, системный характер приобретают нарушения земельного законодательства — повсеместно нарушается порядок предоставления земель, проведения конкурсов и аукционов.

К ответственности привлечены 518 должностных лиц, а возбуждено 159 уголовных дел.


Борьба с коррупцией — основной курс президента Алмазбека Атамбаева, о чём он объявил во время своего вступления в должность в 2011 году.

За последние пять лет к ответственности по коррупционным делами были привлечены несколько высокопоставленных чиновников, включая министров, депутатов и главу администрации президента.


Но несмотря на усилия, Кыргызстан остается страной с высоким уровнем восприятия коррупции в рейтинге международной организации Transparency International — страна занимает 123 место из 167 стран.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164405-news.html
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